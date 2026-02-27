viernes 27 de febrero 2026

De Tokio a San Juan

Solidaridad sin fronteras: el gesto de los japoneses que sorprendió a los jachalleros

A través de un convenio de asistencia financiera, la Embajada del Japón otorgó fondos para una unidad 4x4 destinada a combatir incendios en zonas agrícolas y campos del departamento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En un acto que conmovió a la gente de San José de Jáchal, la Embajada del Japón en la Argentina informó la formalización de una importante donación destinada a fortalecer las capacidades de emergencia en la provincia de San Juan. El 25 de febrero, el embajador Hoshino Yoshitaka suscribió un contrato de asistencia financiera con las autoridades de la Asociación de Bomberos Voluntarios de San José de Jáchal, representada por su presidente, Horacio Elizondo, y su secretario, Carlos Sarasqueta.

El gesto de los ciudadanos japoneses consiste en la entrega de 94.947 dólares destinados a la provisión de una autobomba 4x4, cedida originalmente por una institución de bomberos de Japón. Este aporte se canaliza a través del programa de "Asistencia Financiera No Reembolsable Para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana" (APC), una iniciativa que busca satisfacer necesidades básicas y promover el desarrollo socioeconómico a nivel local.

image

La llegada de este vehículo de doble tracción responde a una necesidad urgente y prioritaria para el departamento. Según detallaron las autoridades, el cuerpo de bomberos voluntarios de Jáchal ha desempeñado una labor incansable junto a la Policía de San Juan y Protección Civil, enfrentando incendios recurrentes en campos agrícolas y zonas de monte. Sin embargo, el incremento de estos siniestros en los últimos años había dejado a la flota actual en una situación insuficiente, lo que motivó a los bomberos a presentar el proyecto ante la sede diplomática en busca de refuerzos operativos.

El gobierno japonés decidió respaldar esta solicitud tras reconocer la trayectoria y las contribuciones del cuerpo de bomberos a su comunidad. Este apoyo se alinea con la política de Asistencia Oficial para el Desarrollo de Japón, la cual busca fomentar un crecimiento social sostenible basado en principios compartidos entre ambas naciones.

image

La entrega de este equipamiento adquiere un valor simbólico especial, ya que coincide con la celebración del 140° aniversario de la inmigración japonesa a la República Argentina.

Con esta cooperación, se espera optimizar las tareas de extinción de incendios y las operaciones de rescate en la región, profundizando al mismo tiempo los lazos de amistad que unen a los pueblos de San Juan y Japón. Jáchal no solo recibe una herramienta vital para la protección de vidas y patrimonio, sino también un testimonio de la solidaridad internacional en materia de seguridad humana.

