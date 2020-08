Caucete otorgará un plus a los municipales que trabajan en cuarentena

Este martes en Paren las Rotativas la intendenta de Caucete, Romina Rosas, adelantó que el próximo mes los municipales que trabajan en cuarentena recibirán un plus salarial. Según la funcionaria, se trata de un "reconocimiento" que llegará a los empleados contratados, quienes integran el programa de inserción laboral y la planta permanente.

"Lo hicimos en la Fase 1 previa, que no teníamos este contexto en el departamento. En esta oportunidad con más razón, ya que están mucho más expuestos de lo que estuvieron en marzo", comentó Rosas tras la consulta de un televidente en el ciclo televisivo que se emite por Canal 13.

Caucete es sin dudas el departamento más golpeado hoy por la emergencia sanitaria. Allí se produjo, por causas que se desconocen e investigan, el brote que provocó el aislamiento total de toda la comuna y otras zonas de la provincia. Por eso es que el personal municipal desde hace días está trabajando junto al Ministerio de Salud Pública y a la Secretaría de Seguridad para acompañar y asistir a todos los vecinos.

"Que se queden tranquilo el trabajador. Ya lo charlamos con el secretario de Hacienda. Ahora no nos dieron los tiempos, pero el plus sí va a venir cuando cobren en el mes de septiembre. Es un plus por el trabajo que han realizado", agregó Rosas.