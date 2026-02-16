lunes 16 de febrero 2026

Paso a paso

Credencial universitaria en la UNSJ: requisitos, horarios y qué hacer si la perdés

El trámite es presencial, gratuito y se realiza en el Complejo Deportivo El Palomar. La reposición tiene costo y es uno de los puntos que más consultas genera. Los detalles, paso a paso.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) recordó a sus estudiantes cómo gestionar la Credencial Universitaria, un documento clave para acceder a beneficios, servicios y realizar trámites dentro de la institución.

La Secretaría de Bienestar Universitario informó que el trámite es gratuito para ingresantes y alumnos regulares y se realiza de manera presencial en un único punto habilitado. Además, recomendaron hacerlo con anticipación, especialmente al inicio del ciclo lectivo, cuando aumenta la demanda.

Dónde se tramita la credencial en la UNSJ

La gestión se realiza en la Oficina de Atención al Público del Complejo Deportivo “El Palomar”.

Horarios de atención:

  • Lunes a viernes de 8 a 13 horas

  • Lunes a viernes de 16 a 19 horas

Este esquema de doble turno permite que estudiantes que cursan en distintos horarios puedan realizar el trámite sin inconvenientes.

Qué deben presentar los ingresantes

Para quienes comienzan sus estudios en la UNSJ, el trámite es simple y sin costo.

Deben presentar:

  • DNI original

  • Fotocopia del DNI

Con esa documentación se inicia la emisión de la credencial que los identifica oficialmente como estudiantes universitarios.

Requisitos para alumnos regulares

Los estudiantes que ya están cursando una carrera deberán presentar:

  • Certificado de regularidad

La credencial también es gratuita en este caso.

Desde Bienestar Universitario destacaron que contar con el documento actualizado es fundamental para acceder a prestaciones y realizar trámites administrativos dentro de la universidad.

Qué hacer si se pierde la credencial

En caso de extravío, el estudiante deberá:

  • Presentar nuevamente el certificado de regularidad

  • Abonar la reimpresión

Actualmente, el costo de reposición es de $13.000.

Una vez gestionada la reposición, el alumno podrá volver a utilizar todos los servicios universitarios con normalidad.

Embed - Bienestar Universitario UNSJ | CREDENCIAL UNIVERSITARIA Acá tenés un post con toda la info que necesitas para sacarla | Instagram
View this post on Instagram

Un documento esencial para la vida universitaria

La credencial universitaria no solo acredita la condición de estudiante. También permite acceder a programas de bienestar, descuentos y distintos servicios académicos y sociales.

Por eso, desde la UNSJ insistieron en la importancia de realizar el trámite en tiempo y forma, evitando demoras en períodos de alta concurrencia.

Un paso sencillo, gratuito y fundamental para aprovechar al máximo la experiencia universitaria en San Juan.

