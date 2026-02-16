Credencial universitaria en la UNSJ: requisitos, horarios y qué hacer si la perdés

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) recordó a sus estudiantes cómo gestionar la Credencial Universitaria, un documento clave para acceder a beneficios, servicios y realizar trámites dentro de la institución.
El trámite es presencial, gratuito y se realiza en el Complejo Deportivo El Palomar. La reposición tiene costo y es uno de los puntos que más consultas genera. Los detalles, paso a paso.
La Secretaría de Bienestar Universitario informó que el trámite es gratuito para ingresantes y alumnos regulares y se realiza de manera presencial en un único punto habilitado. Además, recomendaron hacerlo con anticipación, especialmente al inicio del ciclo lectivo, cuando aumenta la demanda.
La gestión se realiza en la Oficina de Atención al Público del Complejo Deportivo “El Palomar”.
Horarios de atención:
Lunes a viernes de 8 a 13 horas
Lunes a viernes de 16 a 19 horas
Este esquema de doble turno permite que estudiantes que cursan en distintos horarios puedan realizar el trámite sin inconvenientes.
Para quienes comienzan sus estudios en la UNSJ, el trámite es simple y sin costo.
Deben presentar:
DNI original
Fotocopia del DNI
Con esa documentación se inicia la emisión de la credencial que los identifica oficialmente como estudiantes universitarios.
Los estudiantes que ya están cursando una carrera deberán presentar:
Certificado de regularidad
La credencial también es gratuita en este caso.
Desde Bienestar Universitario destacaron que contar con el documento actualizado es fundamental para acceder a prestaciones y realizar trámites administrativos dentro de la universidad.
En caso de extravío, el estudiante deberá:
Presentar nuevamente el certificado de regularidad
Abonar la reimpresión
Actualmente, el costo de reposición es de $13.000.
Una vez gestionada la reposición, el alumno podrá volver a utilizar todos los servicios universitarios con normalidad.
La credencial universitaria no solo acredita la condición de estudiante. También permite acceder a programas de bienestar, descuentos y distintos servicios académicos y sociales.
Por eso, desde la UNSJ insistieron en la importancia de realizar el trámite en tiempo y forma, evitando demoras en períodos de alta concurrencia.
Un paso sencillo, gratuito y fundamental para aprovechar al máximo la experiencia universitaria en San Juan.