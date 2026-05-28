Causa Cuadernos: declaró la ex mujer de Centeno y mostró bolsos

Tras nueve horas de declaración en dos jornadas diferentes, la ex esposa de Oscar Centeno, Hilda Horovitz finalizó su declaración ante el Tribunal Oral Federal 7, donde se refirió a los bolsos en los cuales se habría trasladado plata, audios y el pedido de dinero con vinculación al entorno del ex secretaria de Energía Roberto Baratta.

Justicia Causa Cuadernos: declaró la ex esposa de Centeno, dijo que vio los cuadernos y confirmó que ella fue su "testaferro"

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Además de responder preguntas, la mujer reiteró que el chofer del por entonces funcionario Roberto Baratta, la utilizó “como testaferro”. También habló sobre el trabajo que hacía Centeno para Baratta. En un pasaje de su declaración dijo que una vez le explicó cómo debía hacer para acomodar plata en bolsos y, sumó que “lo habrá visto”, para responder a la pregunta de cómo sabía Centeno eso.

Sobre este punto, se mostraron bolsos vacíos donde se habría trasladado dinero y, Horovitz dijo que Centeno los llevaba a la casa en la que convivían en Olivos luego de su día laboral.

En este contexto, el magistrado Germán Castelli, integrante del Tribunal Oral Federal 7 le preguntó a Horovitz sobre la relación entre Centeno y Baratta, así como también cuál era su contacto con el exfuncionario. Y en su respuesta dijo: “Contacto nunca tuve. Si lo saludaba, lo saludaba a Centeno. Nosotros nos sentábamos en una mesa y ellos por otro lado. Era en el parque, al aire libre”, sobre un bautismo al que fueron en la casa de Baratta. También dijo que consideraba que ambos eran “muy amigos”.

También el juez Fernando Canero le preguntó respecto de las quejas que según Horovitz Centeno hacía sobre las “migajas” que le daba Baratta. Y la respuesta de ella fue que los comentarios los hacía cuando Centeno “estaba picado” o regresaba a la casa “chinchudo”.

Respecto a esta situación, Horovitz respondió “Eso pregúntele a Centeno”, sobre la pregunta del Tribunal sobre qué era lo que reclamaba Centeno y, por qué entendía que era más el dinero que debía recibir, pero, ante la repregunta sumó, aclarando que Centeno nunca le explicó que tareas hacía para Barata que: “Decía que lo llevaba a las cuevas o a hacer cosas. A veces decía: ‘Y a mí viene y me tira migajas’”.

Además, Horovitz agregó y justificó por qué le pedía dinero a Centeno y sumó que, luego de tomar carácter público el caso se había quedado sin trabajo. Sobre esto dijo que en 2017 le había dicho a su jefe de entonces en un ministerio, Claudio Uberti, que tenía pensado denunciar a Centeno en los tribunales de Comodoro Py y, según su relato, Uberti le contestó que debía prepararse para las consecuencias. Al tiempo se quedó sin trabajo y poco después perdió su empleo.

“Mi especialidad no es mentir. Acá sé que me estoy mandando al muere sola por decir la verdad. Yo sí le pedía dinero a él, es verdad, y como no me escuchaba no me quedaba más remedio que pedirle a Baratta que haga de intermediario. Cuando salió todo esto al aire me quedé sin trabajo. Pedí que me diera una mano hasta que consiga trabajo”, expresó.

En otro momento de la audiencia las defensas hicieron escuchar audios diferentes, pero, antes de la escucha, Horovitz dijo: “Estoy muy nerviosa”. El audio, se la escuchaba decir: “No va a quedar acá, va a seguir. Tengo nueve años para hacerlo mierda”. La mujer reconoció el audio confirmando que se refería a Centeno, pero no dijo que no se acordaba a quién se lo había enviado.

Además de ello, también se mostraron mensajes dirigidos a Miriam Quiroga, quien integraba el área de Ceremonial de la Casa Rosada en el gobierno de Néstor Kirchner. En los mensajes reclamaba la devolución de documentos vinculados a Centeno. “Tenían cosas de Centeno y eran míos, que yo le había sacado a Centeno. Nunca me los devolvieron”, expresó y, según contó, cuando Quiroga le dijo a Baratta que le pedía los papeles, la respuesta fue: “Perdelos”.

En otro de los audios, Horovitz se mostraba agradecida con Quiroga por una salida y cena. En el mismo decía: “Muy rico todo, muy lindo todo” y, en otro le peguntaba si podía reunirse con Roberto Baratta porque, “yo siempre hablaba con Miriam y Miriam hablaba con Roberto”, dijo.

Por su lado, Quiroga presentó un certificado médico ante el Tribunal Oral Federal 7 para argumentar la imposibilidad de ir a declarar por cuestiones de salud. Aún los jueces tomaron una decisión sobre el planteo.

A la fecha 86 las personas acusadas del proceso las que fueron indagadas y, muchos decidieron no hablar y usar el derecho para no declarar.