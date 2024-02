Camionero acribillado en Valle Fértil: confirman que dio positivo en alcohol y otras sustancias

La fiscalía, representada por Iván Grassi, aún no pudo determinar si el chofer que recibió al menos 8 disparos se encontraba bajo los efectos de dichas sustancias al momento del hecho. Es por ello que otros estudios se enfocarán a resolver esa duda que todavía pesa en la instrucción de la causa que -pese a las declaraciones públicas- aún no cuenta con una querella formal.

Por su parte, el defensor del policía que fue imputado homicidio agravado, Martín Zuleta, habló con Tiempo de San Juan y apuntó contra el Ministerio Público, el cual decidió apartar de las sospechas a los otros uniformados implicados y descartar la hipótesis de que el camionero estaba armado.

El abogado que sostiene que su patrocinado obró dentro de sus facultades señaló que habría más responsables en el hecho y que, por razones que desconoce, fueron desligados de la investigación y la forma en que ello ocurrió. "Habían tres personas en el móvil y rápidamente descartan a dos y acusan a uno solo. Pareciera que buscan tener una acusación sí o sí", remarcó.

Al mismo tiempo, sobre los efectivos que fueron desligados de la imputación y actuaron como testigos, agregó: "Si fiscalía no se puede valer del testimonio de los otros dos que iban en el auto, no tiene acusación y no se puede sostener el caso. Entonces, le asegura a los otros dos policías que no avanza sobre ellos con tal de cargar contra uno solo. Me llama la atención que haya desvinculado tan rápido a las otras partes cuando hay un delito tan grave y que aseveran que existió la intención de matar".

A su vez, cargó tintas contra los investigadores por el descarte de la posible existencia de un arma de fuego en poder del riojano fallecido. "Fiscalía también ha descartado rápidamente la existencia de un arma. Yo me pregunto, ¿van a rastrillar los 25km que anduvo el camión para asegurar que no hubo otra arma ?", disparó.

Consultado por la situación del policía que está preso en el Penal de Chimbas, tras recibir 10 meses de prisión preventiva, Zuleta manifestó que su cliente está confiado aunque decepcionado por la reacción del jefe de la Fuerza de Seguridad.

"Que ningún superior haya tratado de preguntarle, a él o a mí, su versión y que hayan salido a hablar antes lo ha desencantado. Se siente solo", expresó y añadió: "El jefe de Policía ha tenido una conducta llamativa, sin escuchar su postura, salió a hacer declaraciones. Tiene dolor por esa actitud".

Asimismo, el uniformado que permanece en un pabellón diferente por su condición de policía fue sorprendido por la angustia y el temor, según destacó su abogado. "Está confiado, sin embargo, porque considera que hizo lo que debía hacer. Él habla de una situación muy peligrosa y que obró como correspondía", cerró.