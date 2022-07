El dramático relato del compañero del bombero sanjuanino que lucha por su vida

Mientras se encuentra peleando por su vida en el Hospital Guillermo Rawson, Moya revivió lo sucedido: "Ellos estaban en un incendio de campo, cuando vino un móvil de la policía y dio aviso que había una casa con fuego a cien metros del lugar. Ahí cargaron el quipo yen medio de mucho humo, se subieron a la camioneta para socorrer a esa familia. Se subió el chofer, una acompañante y él (por Juárez) se subió en la parte trasera de la camioneta. Era cerca, a 50 metros", recordó.

Continuó con el desgarrador relato: "'con el humo que en ese momento los sofocaba, se descompensó y se cayó de la camioneta que no estaba en movimiento. Dicen que ya lo veían raro. Después la camioneta arrancó sin darse cuenta de que se había caído y una vecina que vio la situación dio aviso. La desgracia es que cuando cae, pegó con la cabeza en el asfalto".

La vecina alertó de la situación y el chofer miró hacia atrás: "lo vieron tirado. No respondía y sólo abría los ojos. Cuando me dieron aviso a mí, llegué al lugar y lo vi tirado. Ver a un compañero así es lo peor que te puede pasar. En ese momento yo pensé que era por una intoxicación, pero ahí me enteré de que se había golpeado la cabeza". Lo alzaron y en una ambulancia lo trasladaron al Hospital Rawson.

En el camino, el bombero "vomitaba y no nos respondía, sólo habría los ojos", narró Moya. "Seguimos trabajando pero nuestra cabeza ya no era la misma, nos faltaba alguien", valoró, afligido, Moya

En el final de la entrevista Agustín Moya subrayó la inconciencia de la gente al quemar hojas. "Casi todos los días hay incendios de pasturas. Voy pasando y la gente se pone a quemar hojas. Yo les pido que lo apaguen porque está prohibido y tengo que dar aviso a la Policía Ecológica, pero se enojan", se lamentó.

(Fuente: Canal 13 San Juan)