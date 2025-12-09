martes 9 de diciembre 2025

Tránsito

A, B o C: ¿cuál de los tres autos tiene prioridad para cruzar en Argentina?

Una imagen viral volvió a poner en debate las reglas de tránsito en Argentina y generó dudas entre conductores sobre quién tiene prioridad de paso en una intersección en “T” sin semáforos ni señalización.

Por Redacción Tiempo de San Juan
auto cruzar calle

Un cruce en “T” generó debate en redes y reavivó una duda frecuente entre conductores argentinos: quién tiene realmente el paso cuando tres vehículos coinciden sin semáforos ni carteles.

Las intersecciones en forma de “T” son una de las situaciones más habituales -y confusas- en la circulación diaria. Cuando no hay semáforos, señales verticales ni marcas viales, muchos conductores dudan sobre quién debe avanzar primero.

Este escenario se volvió viral a partir de una imagen en la que aparecen tres autos, identificados como A, B y C, llegando al mismo cruce desde distintos puntos.

Qué dice la ley de tránsito en Argentina

En calles sin señalización, la prioridad de paso se define por dos reglas básicas que establece la normativa vial:

  • Tiene prioridad el vehículo que circula de derecha a izquierda.
  • También tiene prioridad quien mantiene su trayectoria recta sobre quien intenta girar.
  • Estas normas buscan ordenar la circulación y reducir el riesgo de choques en esquinas sin control.

Quién tiene prioridad en la imagen: A, B o C

Aplicando la normativa al caso del gráfico:

  • El vehículo A avanza en línea recta, por lo que tiene prioridad frente a los que giran.
  • El vehículo C se ubica a la derecha del vehículo B, por lo que pasa antes que él.
  • El vehículo B es el último en avanzar, ya que debe ceder el paso a ambos.
  • Orden correcto de paso: primero A, luego C y finalmente B.

Por qué es clave conocer estas reglas

auto cruzar calle

Comprender quién tiene prioridad en una intersección en “T” no solo previene siniestros viales, sino que también evita discusiones entre conductores y posibles responsabilidades legales. Respetar estas reglas mejora la seguridad y hace más predecible la conducción.

Claves rápidas sobre prioridad de paso en cruces en T

  • El que sigue derecho tiene prioridad.
  • El que viene por la derecha pasa antes.
  • El que gira debe ceder el paso.
