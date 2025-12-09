A, B o C: ¿cuál de los tres autos tiene prioridad para cruzar en Argentina?

Un cruce en “T” generó debate en redes y reavivó una duda frecuente entre conductores argentinos: quién tiene realmente el paso cuando tres vehículos coinciden sin semáforos ni carteles.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Una imagen viral volvió a poner en debate las reglas de tránsito en Argentina y generó dudas entre conductores sobre quién tiene prioridad de paso en una intersección en “T” sin semáforos ni señalización.
Un cruce en “T” generó debate en redes y reavivó una duda frecuente entre conductores argentinos: quién tiene realmente el paso cuando tres vehículos coinciden sin semáforos ni carteles.
Las intersecciones en forma de “T” son una de las situaciones más habituales -y confusas- en la circulación diaria. Cuando no hay semáforos, señales verticales ni marcas viales, muchos conductores dudan sobre quién debe avanzar primero.
Este escenario se volvió viral a partir de una imagen en la que aparecen tres autos, identificados como A, B y C, llegando al mismo cruce desde distintos puntos.
En calles sin señalización, la prioridad de paso se define por dos reglas básicas que establece la normativa vial:
Aplicando la normativa al caso del gráfico:
Comprender quién tiene prioridad en una intersección en “T” no solo previene siniestros viales, sino que también evita discusiones entre conductores y posibles responsabilidades legales. Respetar estas reglas mejora la seguridad y hace más predecible la conducción.