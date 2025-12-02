Este es el peor país para vivir en el mundo, ¿es Argentina?

Recientes informes internacionales volvieron a poner el foco en la calidad de vida alrededor del mundo . Son rankings elaborados por organizaciones especializadas en desarrollo humano y bienestar social, que evalúa a más de 170 países según distintos indicadores: estabilidad económica, acceso a la salud, educación, seguridad, infraestructura y oportunidades laborales.

Este año, identificaron -nuevamente- a Afganistán como el peor país para vivir, una posición que mantiene desde hace varios ciclos debido a la inestabilidad política, la crisis humanitaria, la falta de acceso a servicios básicos y los niveles críticos de pobreza.

¿En qué lugar quedó Argentina?

Aunque el título generó inquietud en redes, Argentina no figura entre los peores países del mundo para vivir. Según los mismos rankings globales de desarrollo humano y calidad de vida, el país se ubica en posiciones intermedias, con mejores indicadores en educación, esperanza de vida y acceso a servicios esenciales.

Sin embargo, el informe sí menciona desafíos persistentes: inflación elevada, inseguridad en grandes centros urbanos, desigualdad económica y dificultades en ciertos servicios públicos. Estos factores influyen en una percepción social de deterioro, que muchas veces instala la idea de “peor calidad de vida”, especialmente en comparación con períodos anteriores.

Cómo se construyen estos rankings

Los organismos internacionales suelen basarse en métricas combinadas como:

Índice de Desarrollo Humano (IDH).

PBI per cápita ajustado por poder adquisitivo.

Niveles de seguridad y riesgo social.

Calidad educativa y sanitaria.

Acceso a trabajo formal.

Libertades civiles y estabilidad política.

Cada indicador tiene un peso distinto y puede modificar sustancialmente el orden de los países.

Conclusión: Argentina enfrenta desafíos, pero no está entre los peores

A pesar de los problemas económicos y sociales que atraviesa, Argentina no está ni cerca de liderar la lista de peor calidad de vida. En cambio, se ubica lejos de países que viven conflictos armados, crisis humanitarias o regímenes extremadamente inestables.

El debate, sin embargo, sigue abierto: ¿cómo perciben los argentinos su calidad de vida en comparación con lo que dicen los datos globales?