martes 2 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
¡A tener cuidado!

Este es el peor país para vivir en el mundo, ¿es Argentina?

Un nuevo ranking internacional encendió el debate sobre calidad de vida. Analiza seguridad, economía, educación y bienestar general. Dónde quedó posicionada Argentina.

Por Redacción Tiempo de San Juan
peor pais mundo vivir argentina

Recientes informes internacionales volvieron a poner el foco en la calidad de vida alrededor del mundo. Son rankings elaborados por organizaciones especializadas en desarrollo humano y bienestar social, que evalúa a más de 170 países según distintos indicadores: estabilidad económica, acceso a la salud, educación, seguridad, infraestructura y oportunidades laborales.

Lee además
¡olvidate del aire acondicionado! los tres trucos caseros que son infalibles para combatir la ola de calor
Tips para el hogar

¡Olvidate del aire acondicionado! Los tres trucos caseros que son infalibles para combatir la ola de calor
Cómo avanza la lucha contra las vinchucas y el mal de Chagas en San Juan.
Salud

El chagas en San Juan y cuál es el departamento que está muy cerca de la interrupción de la transmisión

Este año, identificaron -nuevamente- a Afganistán como el peor país para vivir, una posición que mantiene desde hace varios ciclos debido a la inestabilidad política, la crisis humanitaria, la falta de acceso a servicios básicos y los niveles críticos de pobreza.

¿En qué lugar quedó Argentina?

Aunque el título generó inquietud en redes, Argentina no figura entre los peores países del mundo para vivir. Según los mismos rankings globales de desarrollo humano y calidad de vida, el país se ubica en posiciones intermedias, con mejores indicadores en educación, esperanza de vida y acceso a servicios esenciales.

Sin embargo, el informe sí menciona desafíos persistentes: inflación elevada, inseguridad en grandes centros urbanos, desigualdad económica y dificultades en ciertos servicios públicos. Estos factores influyen en una percepción social de deterioro, que muchas veces instala la idea de “peor calidad de vida”, especialmente en comparación con períodos anteriores.

Cómo se construyen estos rankings

Los organismos internacionales suelen basarse en métricas combinadas como:

  • Índice de Desarrollo Humano (IDH).
  • PBI per cápita ajustado por poder adquisitivo.
  • Niveles de seguridad y riesgo social.
  • Calidad educativa y sanitaria.
  • Acceso a trabajo formal.
  • Libertades civiles y estabilidad política.
  • Cada indicador tiene un peso distinto y puede modificar sustancialmente el orden de los países.

Conclusión: Argentina enfrenta desafíos, pero no está entre los peores

A pesar de los problemas económicos y sociales que atraviesa, Argentina no está ni cerca de liderar la lista de peor calidad de vida. En cambio, se ubica lejos de países que viven conflictos armados, crisis humanitarias o regímenes extremadamente inestables.

El debate, sin embargo, sigue abierto: ¿cómo perciben los argentinos su calidad de vida en comparación con lo que dicen los datos globales?

Temas
Seguí leyendo

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Condenan a dos ex directivos de La Granja por estafa y alquileres ilegales de canchas
Juicio abreviado

Condenan a dos ex directivos de La Granja por estafa y alquileres ilegales de canchas

Una patrulla custodiaba la vivienda de la anciana.
Robo a domicilio

Tres asaltantes atacaron a una anciana de Rawson, casi la ahorcaron y le robaron dólares y artefactos

La casona de Avenida Rawson, otra vez fue escenario de tensión: más de 20 detenidos, armas y una puja familiar
Capital

La casona de Avenida Rawson, otra vez fue escenario de tensión: más de 20 detenidos, armas y una puja familiar

El gendarme actualmente se encuentra detenido con prisión preventiva.
El horror en casa

Una policía sanjuanina, esposa del gendarme golpeador, también será imputada por los maltratos a sus hijos adoptivos

Carlos Gabriel Torres frente al juez Eugenio Barbera.
Pervertido sexual

Abusó de la hija de una vecina en Albardón y fue condenado, pero zafó de la cárcel

Te Puede Interesar

Video exclusivo: así fue la detención en la casona usurpada de Capital y el trasfondo del enfrentamiento por celos
Caos en Avenida Rawson

Video exclusivo: así fue la detención en la casona usurpada de Capital y el trasfondo del enfrentamiento por "celos"

Por Redacción Tiempo de San Juan
El INV tiene una menor intervención en el proceso productivo del vino a partir de la desregularización del gobierno nacional.
Vitivinicultura

Desregulación de vino y mosto: aplauden las bodegas sanjuaninas mientras el gobierno local pide mantener un control para la uva

Los acusados ahora condenados. Se les oculta parte de su rostro y no se da a conocer sus nombres para preservar la identidad de las víctimas.
La sacaron barata

Aberrante causa: el policía, su hermano y su padre acusados de abusar a dos nenas fueron condenados

La sífilis crece en Argentina y en San Juan también.
Complicado

Alerta en San Juan: los casos de sífilis se disparan y el aumento roza el 45%, con el ojo en los menores de 15

El casamiento top de una influencer sanjuanina en Punta Cana
Imágenes

Glamour, playa y mucho amor: el casamiento top de una influencer sanjuanina en Punta Cana