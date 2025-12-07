La gelatina casera que reduce el dolor de las articulaciones y ayuda a bajar de peso

La gelatina hecha con caldo de huesos es un alimento que contiene una gran cantidad de colágeno, una proteína ideal para fortalecer nuestra piel y reducir el dolor de las articulaciones. Prepararla de forma casera es muy sencillo.

El siguiente paso es que esta preparación logre alcanzar el punto de ebullición a fuego alto y, una vez que hierve, se reduce al mínimo para una cocción lenta: para los huesos de pollo, se recomienda una cocción de 8 a 12 horas, mientras que para los de cerdo, el tiempo varía entre 12 y 24 horas, lo que permite que el colágeno se extraiga completamente. Un paso importante en el proceso de cocción es retirar la espuma que se forma en la superficie del caldo durante la primera hora de cocción, ya que contiene impurezas que pueden afectar tanto el sabor como la claridad del caldo.

Al finalizar, se cuela para separar los huesos y restos de verduras, y se deja enfriar a temperatura ambiente antes de refrigerarlo durante varias horas o toda la noche. Además, es recomendable retirar la capa de grasa que se solidifica en la superficie para asegurar que el caldo resultante sea magro y saludable.

Para lograr la gelatina propiamente dicha a partir del caldo, se requiere utilizar la gelatina solidificada que se ha obtenido tras la refrigeración (que se puede emplear directamente o como base para una gelatina de frutas). Para ello, se calienta un litro de jugo de fruta natural, preferiblemente de frutilla, kiwi o cualquier otra fruta rica en vitamina C, hasta que esté tibio, colándolo si es necesario para eliminar la pulpa y semillas. Mientras tanto, se hidratan 30 gramos de gelatina sin sabor en una taza de agua fría, dejándola reposar hasta que esté esponjosa. Una vez hidratada, se añade al jugo tibio, mezclándola hasta que se disuelva por completo, y se endulza al gusto. Colocar en moldes y refrigerar al menos cuatro horas antes de ingerirla.

¿Qué beneficios trae la gelatina de huesos para nuestra salud?

Los beneficios del consumo de caldo de huesos para la salud son muchos y variados. Si bien se lo conoce principalmente por sus propiedades para combatir el dolor y la inflamación articular debido a los aminoácidos antiinflamatorios que contiene, también favorece el fortalecimiento óseo y de las articulaciones por sus elevadas cantidades de calcio, magnesio y otros nutrientes.

Además favorece la sanación del intestino y mejora la digestión, debido a la glutamina, un aminoácido que ayuda a mantener la función de la pared intestinal y previene el intestino permeable. Investigaciones recientes sugieren que esta sustancia (y otros aminoácidos en el caldo de huesos) pueden ser beneficiosos para quienes padecen enfermedad o síndrome del intestino irritable.

Por último, más allá de mejorar significativamente la elasticidad e hidratación de la piel, beber caldo de huesos con regularidad ayuda a perder peso. Esto es debido a su alto contenido de proteínas, lo que lo vuelve un alimento con un alto poder saciante, que controla el apetito.

La utilización de ingredientes de calidad es fundamental para quienes buscan preparar un caldo de huesos nutritivo en casa. Por este motivo, usar huesos de animales criados de manera orgánica garantiza un contenido mayor de nutrientes y la presencia de menos contaminantes. Estos se deben asar en el horno a una temperatura de 220°C durante media hora, hasta que adquieran un tono dorado. Dicho proceso no solo mejora el sabor, sino que también favorece una mayor extracción de nutrientes durante la cocción. Además, añadir una cucharada de vinagre de manzana o jugo de limón al agua antes de cocinar los huesos es un método recomendado para extraer más minerales.

Para obtener un caldo más nutritivo y gelatinoso, es ideal combinar diferentes tipos de huesos, incluyendo las articulaciones, médula y huesos carnosos. Esta variedad realza el sabor, pero también incrementa la cantidad de colágeno. El primer paso para obtener la gelatina es preparar el caldo, que comienza con la limpieza meticulosa de los huesos y cartílagos una vez asados, para eliminando cualquier residuo o impureza, para luego colocarlos en una olla grande y cubrirlos con agua, añadiendo opcionalmente verduras, sal y especias para dar más sabor. Cada ingrediente aporta nutrientes adicionales que potencian el efecto benéfico del caldo.