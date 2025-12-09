martes 9 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Una buena para la vieja escuela

Cuáles son las fortalezas mentales que desarrollaron los nacidos en los años '60 y '70, según la psicología

Un análisis del medio francés Ouest-France revela las principales fortalezas mentales que desarrollaron las personas nacidas en los años 60 y 70, y por qué estas habilidades hoy son menos frecuentes en la era digital.

Por Redacción Tiempo de San Juan
fortalezas mentales psicologia

Las personas nacidas en las décadas del 60 y 70 desarrollaron un conjunto de fortalezas mentales que hoy son consideradas clave por la psicología moderna. Según un informe del diario regional francés Ouest-France, el contexto de vida más austero, sin tecnología omnipresente y con mayores responsabilidades desde la infancia, fortaleció habilidades como la paciencia, la resiliencia y la autonomía.

Lee además
¿por que es muy incomodo que te canten el feliz cumpleanos? esta es la verdadera razon
El motivo

¿Por qué es muy incómodo que te canten el "feliz cumpleaños"? Esta es la verdadera razón
a, b o c: ¿cual de los tres autos tiene prioridad para cruzar en argentina?
Tránsito

A, B o C: ¿cuál de los tres autos tiene prioridad para cruzar en Argentina?

A diferencia de la creencia actual de que el avance tecnológico fortalece el carácter, los psicólogos citados por el medio francés señalan que la sobreabundancia de estímulos y la inmediatez pueden debilitar la capacidad de adaptación al cambio y la tolerancia a la frustración.

Las 9 fortalezas mentales de los nacidos en los años ‘60 y ‘70

1. Paciencia ante la incertidumbre

Aprendieron a esperar y planificar en una época sin inmediatez digital, desarrollando serenidad y mejor toma de decisiones.

2. Regulación emocional

Crecieron en entornos donde predominaba el pragmatismo, lo que favoreció el autocontrol y la estabilidad emocional.

3. Satisfacción con lo que se tiene

La escasez de bienes materiales fortaleció el contentamiento y redujo la ansiedad por la comparación constante.

4. Locus de control interno

Desarrollaron un fuerte sentido de responsabilidad personal y confianza en el esfuerzo propio como motor de resultados.

5. Tolerancia al malestar

La espera, el aburrimiento y la reparación de objetos fortalecieron la resiliencia y la flexibilidad emocional.

6. Resolución práctica de problemas

Se acostumbraron a resolver situaciones sin ayuda digital, fortaleciendo la autonomía y la confianza personal.

7. Capacidad de posponer la gratificación

Aprendieron a esperar recompensas, lo que se asocia con mayor autocontrol y mejores resultados a largo plazo.

8. Alta concentración

La lectura, la escritura de cartas y la escucha prolongada de música entrenaron la atención sostenida.

9. Gestión directa de los conflictos

El diálogo cara a cara fortaleció la comunicación, la empatía y las habilidades sociales.

Por qué estas fortalezas siguen siendo relevantes hoy

El informe de Ouest-France aclara que no se trata de idealizar los años 60 y 70, sino de reconocer que las condiciones de vida de entonces fomentaron hábitos que hoy son difíciles de sostener. La vida con menos pantallas, menos distracciones y mayor exigencia promovió una fortaleza mental basada en la experiencia cotidiana.

Según los especialistas, estas habilidades no han desaparecido. Pueden recuperarse a través de la disciplina, la reducción del ritmo de vida y la decisión consciente de tolerar la incomodidad. La resiliencia, concluye el análisis, no nace del confort, sino de la práctica constante de enfrentar y superar dificultades.

Temas
Seguí leyendo

La gelatina casera que reduce el dolor de las articulaciones y ayuda a bajar de peso

Este es el peor país para vivir en el mundo, ¿es Argentina?

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
a, b o c: ¿cual de los tres autos tiene prioridad para cruzar en argentina?
Tránsito

A, B o C: ¿cuál de los tres autos tiene prioridad para cruzar en Argentina?

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Santa Lucía: le enseñaba a manejar un tractor a su pareja, su hija se atravesó, intentó rescatarla y terminaron aplastados los dos
Grave

Santa Lucía: le enseñaba a manejar un tractor a su pareja, su hija se atravesó, intentó rescatarla y terminaron aplastados los dos

Ya está el listado de los alumnos que entraron a los preuniversitarios de la UNSJ
Atención

Ya está el listado de los alumnos que entraron a los preuniversitarios de la UNSJ

En primera fila. Gustavo Monti, al lado de Gustavo Mastelono, el director de Krah Latinoamérica, en la apertura de sobres de la licitación del acueducto Gran Tulum. 
En manos de la Justicia

Ya hay una primera denuncia penal por el escándalo de los caños del Acueducto Gran Tulum que salpica al primo de Uñac

La Pampa del Leoncito, convertida en un impresionante gran mar tras las lluvias: piden cuidarla
Video

La Pampa del Leoncito, convertida en un impresionante gran mar tras las lluvias: piden cuidarla

Video: feroz enfrentamiento en Calle 5 entre jóvenes por celos
Imágenes sensibles

Video: feroz enfrentamiento en Calle 5 entre jóvenes por "celos"

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Estafa informática

Hackearon la cuenta de un conocido centro médico sanjuanino y se llevaron $18.000.000 en minutos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Me ensuciaron, ¿cómo voy a vender la final?: Cachilo estalla contra la dirigencia de Unión y denuncia aprietes por no poner a refuerzos
Explosivas declaraciones

"Me ensuciaron, ¿cómo voy a vender la final?": Cachilo estalla contra la dirigencia de Unión y denuncia aprietes por no poner a refuerzos

Los caminos que transitará la denuncia penal de los caños gate, el escándalo vinculado al primo de Uñac
Múltiples delitos bajo sospecha

Los caminos que transitará la denuncia penal de "los caños gate", el escándalo vinculado al primo de Uñac

Las características de la extemporánea lluvia que afectó a San Juan durante el temporal de Santa Rosa.
Clima

El SMN anticipa un nuevo episodio de lluvias fuertes en San Juan este jueves

Alumnos y docentes de Valle Fértil elaboran productos de algarroba con marca propia, y están a punto de terminar la fábrica
Tierra de vainas

Alumnos y docentes de Valle Fértil elaboran productos de algarroba con marca propia, y están a punto de terminar la fábrica