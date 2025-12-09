Cuáles son las fortalezas mentales que desarrollaron los nacidos en los años '60 y '70, según la psicología

Las personas nacidas en las décadas del 60 y 70 desarrollaron un conjunto de fortalezas mentales que hoy son consideradas clave por la psicología moderna. Según un informe del diario regional francés Ouest-France, el contexto de vida más austero, sin tecnología omnipresente y con mayores responsabilidades desde la infancia, fortaleció habilidades como la paciencia, la resiliencia y la autonomía.
A diferencia de la creencia actual de que el avance tecnológico fortalece el carácter, los psicólogos citados por el medio francés señalan que la sobreabundancia de estímulos y la inmediatez pueden debilitar la capacidad de adaptación al cambio y la tolerancia a la frustración.
Las 9 fortalezas mentales de los nacidos en los años ‘60 y ‘70
1. Paciencia ante la incertidumbre
Aprendieron a esperar y planificar en una época sin inmediatez digital, desarrollando serenidad y mejor toma de decisiones.
2. Regulación emocional
Crecieron en entornos donde predominaba el pragmatismo, lo que favoreció el autocontrol y la estabilidad emocional.
3. Satisfacción con lo que se tiene
La escasez de bienes materiales fortaleció el contentamiento y redujo la ansiedad por la comparación constante.
4. Locus de control interno
Desarrollaron un fuerte sentido de responsabilidad personal y confianza en el esfuerzo propio como motor de resultados.
5. Tolerancia al malestar
La espera, el aburrimiento y la reparación de objetos fortalecieron la resiliencia y la flexibilidad emocional.
6. Resolución práctica de problemas
Se acostumbraron a resolver situaciones sin ayuda digital, fortaleciendo la autonomía y la confianza personal.
7. Capacidad de posponer la gratificación
Aprendieron a esperar recompensas, lo que se asocia con mayor autocontrol y mejores resultados a largo plazo.
8. Alta concentración
La lectura, la escritura de cartas y la escucha prolongada de música entrenaron la atención sostenida.
9. Gestión directa de los conflictos
El diálogo cara a cara fortaleció la comunicación, la empatía y las habilidades sociales.
Por qué estas fortalezas siguen siendo relevantes hoy
El informe de Ouest-France aclara que no se trata de idealizar los años 60 y 70, sino de reconocer que las condiciones de vida de entonces fomentaron hábitos que hoy son difíciles de sostener. La vida con menos pantallas, menos distracciones y mayor exigencia promovió una fortaleza mental basada en la experiencia cotidiana.
Según los especialistas, estas habilidades no han desaparecido. Pueden recuperarse a través de la disciplina, la reducción del ritmo de vida y la decisión consciente de tolerar la incomodidad. La resiliencia, concluye el análisis, no nace del confort, sino de la práctica constante de enfrentar y superar dificultades.