Bienestar

Fatiga mental: el agotamiento que no se ve y cómo recuperar energía

La fatiga mental se volvió cada vez más común. Qué es, por qué aparece y cómo recuperar energía sin recurrir a estimulantes.

Por Irene Toledo
La fatiga mental se volvió cada vez más común. Aunque no implique esfuerzo físico, puede afectar la concentración, el ánimo y el rendimiento diario. Cómo reconocerla y qué hacer para recuperar energía. El cansancio invisible que afecta a cada vez más personas.

La fatiga mental no siempre está relacionada con el esfuerzo físico. Muchas veces aparece por exceso de información, presión laboral, responsabilidades familiares y uso constante del celular.

El ritmo urbano, la hiperconectividad y la exposición permanente a noticias y redes sociales generan una sobrecarga cognitiva que impacta directamente en la salud mental. El resultado es un agotamiento que no se ve, pero que se siente: dificultad para concentrarse, irritabilidad y sensación de cansancio incluso después de descansar.

El agotamiento que no se ve

La fatiga mental no siempre está relacionada con el esfuerzo físico. Muchas veces aparece por exceso de información, presión laboral y uso constante del celular.

Algunos síntomas frecuentes incluyen:

  • Sensación de saturación constante

  • Falta de motivación

  • Dificultad para tomar decisiones simples

  • Problemas de concentración

  • Necesidad permanente de descanso

Cuando estos síntomas se mantienen en el tiempo, es importante revisar hábitos y rutinas

Cómo recuperar energía mental

  • Reducir multitareas

  • Hacer pausas digitales

  • Dormir mejor

  • Realizar actividad física moderada

La clave está en darle descanso al cerebro.

