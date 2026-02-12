Dormir mal afecta la salud: cómo mejorar el sueño con rutinas simples

Dormir mal de forma prolongada afecta el estado de ánimo, la concentración y el sistema inmune. Especialistas explican cómo mejorar el sueño con hábitos simples que fortalecen el bienestar.
El descanso es fundamental para la salud física y mental. Estas rutinas simples ayudan a dormir mejor y recuperar energía.
Dormir mal de manera sostenida no es un detalle menor. La falta de descanso adecuado influye directamente en la salud mental, el rendimiento diario y las defensas del organismo.
En nuestra región, donde el ritmo laboral, las altas temperaturas en verano y el uso constante de pantallas forman parte de la rutina, cada vez más personas consultan por problemas de sueño.
La privación del descanso puede provocar:
Irritabilidad y cambios de humor.
Dificultad para concentrarse.
Cansancio permanente.
Mayor vulnerabilidad a enfermedades.
Mejorar el sueño comienza con cambios básicos pero constantes. No se trata de soluciones mágicas, sino de crear una rutina que el cuerpo pueda sostener en el tiempo.
Mantener horarios regulares
Acostarse y levantarse a la misma hora ayuda a regular el reloj biológico. Incluso los fines de semana, mantener cierta regularidad favorece un descanso más profundo.
Reducir estímulos antes de dormir
Uno de los principales enemigos del descanso es el uso de pantallas. Evitar el celular y la televisión al menos una hora antes de acostarse permite que el cerebro disminuya su nivel de activación.
En una provincia donde la conectividad es parte del día a día, establecer momentos de desconexión es clave para la salud.
Consumir infusiones relajantes.
Leer algunas páginas antes de dormir.
Mantener una temperatura confortable.
Estos hábitos contribuyen a un descanso saludable y reducen los despertares nocturnos.
El sueño de calidad es una pieza central del bienestar integral. Dormir mejor no solo mejora la energía física, sino que también fortalece la estabilidad emocional y la capacidad de concentración.
En San Juan, adoptar rutinas saludables puede marcar la diferencia en la calidad de vida. Dormir bien no es un lujo: es una necesidad biológica.
Mejorar el sueño es posible con pequeños cambios sostenidos en el tiempo. Regular horarios, reducir pantallas y crear un ambiente adecuado son pasos concretos para cuidar la salud mental y el bienestar en San Juan.