jueves 12 de febrero 2026

Salud mental

Cómo reducir el estrés diario: hábitos simples que mejoran tu bienestar

El ritmo acelerado y las preocupaciones cotidianas impactan en la salud mental. Estos hábitos simples ayudan a reducir el estrés y mejorar el bienestar día a día.

Por Irene Toledo
Reducir el estrés diario se convirtió en una prioridad para muchas personas en San Juan y en todo el país. El ritmo laboral, las responsabilidades familiares y la hiperconectividad generan una tensión constante que afecta tanto al cuerpo como a la mente.

La falta de descanso adecuado, la presión económica y el uso excesivo del celular son factores que influyen directamente en la salud mental. Cuando el estrés se mantiene en el tiempo, puede provocar ansiedad, irritabilidad, problemas de sueño y dificultades para concentrarse.

Pequeños hábitos que ayudan a disminuir el estrés

Especialistas en salud coinciden en que no siempre se necesitan grandes cambios para mejorar el bienestar. Pequeñas modificaciones en la rutina pueden tener un impacto real en la calidad de vida.

Entre las prácticas más recomendadas se destacan:

  • Dormir entre 7 y 8 horas por noche.

  • Realizar pausas activas durante la jornada laboral.

  • Dedicar cinco minutos diarios a la respiración consciente.

  • Incorporar caminatas breves al aire libre.

En una provincia como San Juan, donde el clima muchas veces invita a salir, caminar en espacios abiertos puede ser una herramienta simple y accesible para bajar la tensión acumulada.

El impacto del celular y la hiperconectividad

Uno de los factores que más influye en el estrés actual es el uso constante del teléfono móvil. Limitar el uso del celular antes de dormir y establecer horarios de desconexión ayuda a mejorar el sueño y a reducir la sobreestimulación mental.

La hiperconectividad mantiene al cerebro en alerta permanente. Reducir notificaciones, evitar pantallas una hora antes de acostarse y establecer rutinas nocturnas favorecen el descanso y la salud emocional.

Bienestar y equilibrio emocional: claves para el día a día

Adoptar hábitos saludables no solo disminuye el estrés diario, sino que también mejora el bienestar general. Mantener horarios regulares, organizar tareas y priorizar momentos de descanso permiten afrontar la rutina con mayor equilibrio emocional.

En San Juan, donde el ritmo puede variar entre la actividad urbana y la tranquilidad de barrios y zonas rurales, encontrar espacios para desconectar es fundamental.

Reducir el estrés diario es posible con decisiones simples y sostenidas en el tiempo. Dormir mejor, moverse más y desconectarse de las pantallas son pasos concretos para cuidar la salud mental y fortalecer el bienestar en San Juan.

