Un gobernador destrozó a un ministro de Alberto Fernández: mirá qué le dijo

La interna del Frente de Todos, si bien se aplacó por la centralidad que tomó Cristina Kirchner y la unificación detrás de su figura, sigue dando que hablar y generando polémicas. Algunas, como estas, no versan sobre temas de ideología, sino sobre procedimientos casi administrativos, pequeñas miserias sobre echarse culpas y no asumir responsabilidades. Los protagonistas, en este caso, fueron un ministro de Alberto Fernández y un gobernador, de los considerados más “albertistas” de los mandatarios provinciales.

Cabandié apuntó a “los ganaderos queman y queman destruyendo biodiversidad y ecosistemas. Son algo así como 100 delincuentes que nos perjudican a 5 millones de personas".

cabandie.jpg Juan Cabandié, ministro de Ambiente

Además, criticó la actitud del mandatario provincial, a quién criticó por el “poco abordaje” dado al tema”, y señaló que “hay denuncias desde hace dos años y medio y no hicieron nada”.

borfet.jpg Gustavo Bordet, gobernador de Entre Ríos.

La respuesta de Bordet no se hizo esperar y llegó a través de sus redes sociales. “El ministro de Ambiente debería hablar menos y trabajar más. Además de no conocer en absoluto la realidad del Delta, se ha dedicado todo este tiempo a evadir responsabilidades y distribuir culpas que no contribuyen a encontrar soluciones”, posteó.

Y concluyó: "Con la coordinación de las provincias y la Nación, bomberos, policías, rescatistas y fuerzas armadas trabajan a contrarreloj para prevenir y sofocar los incendios en condiciones muy complejas. Sería muy importante contar con un ministro que esté a la altura de las circunstancias".