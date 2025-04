María Silvia, como nunca antes: el día que fue rehén en el Penal de Chimbas, sus inicios en el periodismo y su análisis sobre la política actual

En ese contexto, recordó haber tenido que trepar rocas, enfrentando el miedo y la incertidumbre, y cómo eso fue una experiencia de vida. “Nunca antes lo has tenido. Claro. Vos creías, esto es tener miedo... pero miraba y había 100 kilómetros a la par de vos. No es que vos decís, bueno, me bajo. No te bajes porque caes”, reflexionó. La experiencia fue tan impactante que la dejó con un mensaje claro: enfrentar lo desconocido, sin importar lo que venga, es lo que realmente prepara a una persona para superar los miedos.

El miedo y la resiliencia: la experiencia como rehén en el Penal de Chimbas

Uno de los momentos más impactantes de la entrevista fue cuando María Silvia recordó el día que fue tomada como rehén en el Penal de Chimbas, en 1999. Fue una experiencia aterradora, pero, como ella misma explicó, la mente humana operó de manera diferente ante situaciones de vida o muerte. A pesar de la tensión y el peligro, su mente no le permitió tener miedo en ese momento: “Si vos me preguntás si tuve miedo, no. Hay toda una teoría escrita de que ante situaciones peligrosas, llamales, desconocidas, en donde tu vida corre riesgo, la mente, o al menos en mí, operó sin temor”.

María Silvia rememoró que, en ese momento, la supervivencia era lo único que importaba. “Yo dije, Dios mío, no está en mis manos resolverlo. Evidentemente tampoco deben matarme, asesinarme, ni a todos aquí, porque soy elemento de prenda”. Fue una situación extrema, pero la periodista se enfocó en lo que podía controlar, más allá del miedo o la angustia.

Según la entrevistada, su liberación, junto a su compañera Patricia Moreno, fue un acto de diferencia por género: “Yo era elegida para ser salvada. Cuando yo veo ese panorama y digo, o aquí salen vivos o yo no voy a tener vida para soportar esta culpa”, expresó. María Silvia recordó cómo tuvo que enfrentar la difícil realidad de ver a las familias de los rehenes y el sentimiento de no saber cómo explicar por qué la liberaban a ella y no a otros. “Me destrozó... ¿Cómo le decís a una mujer, a la esposa y a su hijito, que a ella sí y a tu papá no? Yo casi me muero”, recordó, con una emotividad que la llevó a reconocer lo profundamente perturbadora que fue la experiencia.

Un camino que empezó en las aulas: sus inicios en el periodismo

La carrera de María Silvia comenzó, de manera casi fortuita, cuando le ofrecieron la posibilidad de conducir un noticiero. Recordó con nostalgia los días en los que comenzó en 1993 con el noticiero “Redacción 93'", cuando no se pensaba en la televisión como una herramienta tan masiva como la que conocemos hoy: “Era un súper noticiero. Y hacíamos las notas y veníamos y lo presentábamos”. Fue en ese entonces cuando, junto a Karina Meritello, se encargaba de dar las noticias en TVO.

Aunque en sus inicios en el periodismo no imaginaba que terminaría siendo una referente en el medio, se fue abriendo paso por su talento y por las oportunidades que le surgieron en el camino. Su experiencia como periodista de calle, en donde cubría situaciones peligrosas y complejas, la formó como una de las voces más relevantes del periodismo sanjuanino.

El periodismo y el lugar de la mujer

La sanjuanina también se refirió al papel de la mujer en el periodismo. A pesar de que en su momento fue elegida por ser mujer en una situación de rehenes, ella nunca se sintió limitada por su género en su carrera. Para ella, el talento no depende del género, sino de la capacidad y el deseo de hacer bien su trabajo: “Yo creo que la mujer periodista no tiene ni más ni menos que un hombre el talento, las ganas o el deseo de hacer bien su trabajo. No hombre, nunca lo he traído o he reparado en el género”.

En cuanto a los obstáculos que enfrentó en su carrera, María Silvia fue rotunda: “Si no logré un objetivo fue porque no fui apta. No por ser mujer. No habré sido apta”. Con esta afirmación, subrayó que la clave para lograr objetivos en la vida es la aptitud, no el género.

El futuro del periodismo y sus reflexiones finales

A lo largo de la entrevista, María Silvia también dio su visión sobre la evolución del periodismo y cómo los nuevos formatos han democratizado aún más los medios. “Hoy estamos en un streaming, estás en la radio que puede durar todas las horas que quieras. Yo no creo que uno mate al otro, porque históricamente se dijo que la radio desapareció y no desapareció”, explicó.

Para ella, el periodismo cambió mucho, pero los principios siguen siendo los mismos: no autocensurarse, preguntar lo que se tiene que preguntar y mantener la calma frente a las adversidades. En definitiva, para ella, el periodismo es un camino que requiere valentía, empatía y sobre todo, honestidad.

Su dupla con Osvaldo Benmuyal "Pajarito": una relación de trabajo y confianza

La periodista sanjuanina habló sobre su estrecha colaboración con su compañero Osvaldo Belmuyal. Juntos han trabajado en diversas producciones periodísticas, destacándose especialmente en el programa Estación Claridad y en Canal 8. En su conversación, mencionó que su relación de trabajo con "Pajarito" fue clave para su éxito en la televisión: “En los dos casos, con el mismo partner, hemos logrado una sinergia que nos ha permitido transmitir nuestro mensaje de manera más efectiva. La confianza mutua es fundamental para que todo fluya”.

Su opinión sobre la política actual

En una reflexión sobre la política actual, María Silvia compartió su opinión sobre los desafíos que enfrentan figuras políticas como Javier Milei. Con respecto a Milei, señaló que el presidente tiene una receta política que cumplió sus promesas hasta ahora, pero advirtió que no puede mantenerla a largo plazo: “Milei tendrá que validar ahora la política que viene llevando adelante. Soy una convencida, también, que la política no es una receta que se pueda sostener en el tiempo. Lo que hayas hecho bien para este momento, no necesariamente es la misma receta que puedas aplicar para otra situación que pueda parecer idéntica”.