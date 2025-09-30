Mano a mano con Gioja: de Palito Ortega a la marcha peronista, del recuerdo de Néstor a la confesión sobre Uñac y el freno a Milei

José Luis Gioja estuvo este lunes en Paren las Rotativas, en donde compartió una extensa y reveladora charla. Distendido y en plena campaña electoral, repasó su vida personal, sus recuerdos de la política argentina y su mirada sobre el presente. Sereno y de buen humor, el histórico dirigente sanjuanino dejó entrever a lo largo de la entrevista tanto su faceta más íntima como su lado más político, sin esquivar ningún tema.

Tiempo Streaming Las confesiones de Mauricio Bazán, uno de los rostros de la tele sanjuanina: "Yo estaba perdido, el periodismo me marcó el camino"

La conversación comenzó con la música y el arte local. El exgobernador celebró el éxito de la Camerata San Juan , creada por el músico Plis Steremberg , aunque reconoció con simpatía que él mismo no tiene oído musical: “No sé cantar el himno y sé cantar la marcha peronista. La sé entera, pero no te voy a cantar porque soy malo”, bromeó. Entre risas, recordó las épocas en que traía a figuras como Palito Ortega y Charly García, y cómo disfrutaba de los espectáculos en los que la provincia mostraba su riqueza cultural.

WhatsApp Image 2025-09-29 at 22.05.46

El dirigente peronista también repasó la Fiesta del Sol, evocando con detalle el impacto que causaba en los visitantes extranjeros la belleza natural de la Quebrada de Zonda. “El embajador chileno me decía ‘esto es imponente, porque el que no está conviviendo con los cerros llega y le impacta’. Eso hay que transmitirlo, porque San Juan es montaña y es desierto”, afirmó. Habló de la logística, de la colaboración y del crecimiento económico que atravesaba la provincia en aquellos años: “En los 12 años de gobierno nuestro, casi duplicamos el producto bruto interno. Crecimos más del 170%”, destacó.

El relato derivó hacia la política nacional y sus recuerdos de Néstor Kirchner. Gioja describió las tensiones iniciales, la desconfianza y las advertencias de otros dirigentes, pero también la amistad que fue consolidando con el tiempo: “Podías discutir, pero no interferí. Eso es la política: entender que tu responsabilidad termina y viene quien tiene que asumirla”. Reconoció que hubo actitudes que lo dolieron, pero que no lo llevaron a generar conflictos: “Hubiese esperado un mejor trato, pero bueno, está”, sostuvo con naturalidad.

La charla incluyó también su visión sobre Cristina Kirchner, a quien calificó como una “intelectual de primera” y sostuvo que está “injustamente detenida”. Recordó incluso que su nombre estuvo en consideración para jefe de Gabinete en 2013, justo el día que sufrió un accidente, y destacó la importancia de acompañar a quienes han demostrado capacidad de gestión.

WhatsApp Image 2025-09-29 at 22.36.16

Uno de los momentos más reveladores fue cuando admitió que pudo haberse equivocado al designar a Sergio Uñac como su sucesor: “Había dos opciones: Lima o Uñac. Lo pensé y fue Uñac. Creo que me equivoqué, pero ya pasó”, confesó. También habló sobre su decisión de no buscar la reelección para otro período, tomada “con la almohada” y en diálogo con su familia, mostrando cómo la política, para él, siempre estuvo atravesada por la reflexión y el cuidado de quienes lo rodean.

WhatsApp Image 2025-09-29 at 22.05.46 (1)

Entre reflexiones más personales, habló de su mujer Rosa, a quien agradeció por acompañarlo toda la vida, y de su hijo Gastón, a quien le encantaría ver continuando su camino político, aunque aclaró que eso depende de él: “Por supuesto que me encantaría, ahora depende de ellos”, sostuvo. También recordó anécdotas con otros dirigentes locales y nacionales, evaluó a figuras del peronismo y destacó la importancia de la unidad del partido en San Juan de cara a las elecciones.

No esquivó tampoco la política deportiva, opinó sobre la relación de Milei con el fútbol y sobre otros protagonistas locales, siempre entrelazando humor y crítica: “Una cosa es ser candidato, otra es estar afuera, tener más responsabilidades. Yo hago todo lo que puedo, y les digo a todos mis compañeros y a los sanjuaninos: lo mejor que nos puede pasar es ponerle un freno a Milei”.

WhatsApp Image 2025-09-29 at 22.36.14

Con mirada crítica hacia la actualidad política, Gioja fue categórico sobre Javier Milei: “Lo mejor que nos puede pasar es ponerle un freno. Hay que terminar con este autoritarismo y este mesianismo. Democracia siempre”, dijo. Aseguró que, a sus 76 años, todavía tiene ganas de estar presente en la política, aunque escucha los consejos de su familia y amigos para moderar el ritmo. “El que hace política siempre quiere estar, pero también hay que medirlo y entender que hay momentos para ceder”, agregó.

Reviví toda la nota: