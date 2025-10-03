viernes 3 de octubre 2025

Duelo de titanes

Galaxy S26 Ultra: el smartphone de Samsung que promete superar al iPhone 17 Pro en una función clave

La batalla entre Samsung y Apple vuelve a encenderse: el Galaxy S26 Ultra promete llevar una función más que importante a otro nivel. Mirá.

Por María Morá
image
Según el portal especializado SammyGuru, Samsung prepara la integración de un nuevo códec de video profesional que podría marcar un antes y un después en la grabación móvil.

APV: el nuevo códec de video del Samsung Galaxy S26 Ultra

La gran novedad sería la compatibilidad con APV (Advanced Professional Video), un formato que promete calidad “casi sin pérdidas”, pero sin el enorme peso de los archivos RAW tradicionales.

image
Galaxy S26 Ultra: la nueva gran apuesta de Samsung

Galaxy S26 Ultra: la nueva gran apuesta de Samsung

Este códec ofrecería características avanzadas:

  • Color de 12 bits: más de 68.000 millones de colores para lograr transiciones más suaves y realistas.

  • Muestreo 4:4:4: máxima fidelidad en la captura de color, ideal para edición profesional.

  • Mosaico de fotogramas: técnica que procesa secciones del video en paralelo, manteniendo la calidad incluso tras varias ediciones.

Con estas prestaciones, Samsung apunta directamente a creadores de contenido, videógrafos y profesionales que buscan calidad cinematográfica desde un smartphone.

Herramientas para creadores y grabación en formato LOG

Además del nuevo códec, el Galaxy S26 Ultra ofrecería funciones diseñadas para la edición avanzada:

  • Compatibilidad con grabación en formato LOG, que facilita el uso de LUTs personalizadas para aplicar estilos cinematográficos.

  • Nuevas opciones de velocidades de fotogramas: 25, 50 y 100 fps en 4K y Full HD, además de 25 fps en 8K, alineándose con estándares de cine y televisión.

  • Mayor flexibilidad para cámara lenta y efectos creativos.

Todo esto convertiría al dispositivo en una verdadera cámara de cine de bolsillo.

Estabilización Horizon Lock: la respuesta de Samsung al Modo Acción del iPhone

Otro de los grandes avances sería la incorporación de Horizon Lock, un sistema de estabilización que mantendría el horizonte nivelado sin importar el movimiento del teléfono.

Con esta función, Samsung busca competir directamente con el Modo Acción del iPhone 17 Pro, una de las herramientas más valoradas en los últimos años por los usuarios de Apple.

Samsung Galaxy S26 Ultra vs iPhone 17 Pro: ¿la batalla definitiva en video móvil?

Si estas filtraciones se confirman, el Samsung Galaxy S26 Ultra no solo mejoraría la grabación en términos de color, resolución y estabilización, sino que también abriría nuevas posibilidades para los profesionales del video.

La rivalidad entre Samsung y Apple vuelve a encenderse, y esta vez el foco está en quién ofrece la mejor experiencia para la creación de contenido audiovisual.

