Túnel de Zonda: piden a los sanjuaninos que opinen sobre esta curiosa obra que se viene

Quizá pocos sanjuaninos saben que está a punto de perforarse la sierra de Marquesado para hacer un túnel con beneficios viales, turísticos y para la provisión de servicios como agua potable y gas natural. Ahora, en la previa a la construcción de esta curiosa obra, el Ministerio de Obras local acaba de abrir este proyecto a consulta pública para que los sanjuaninos hagan las observaciones que consideren necesarias.

A grandes rasgos, el Túnel de Zonda una vinculación vial directa entre los departamentos Rivadavia y Zonda, mediante un bypass que evitará la circulación en el tramo conocido como Quebrada de Zonda, a través de un túnel que atravesará la sierra de Marquesado con una longitud de 1.100 metros y dos carriles de circulación (uno para ida y otro para vuelta). Su portal Este se ubicará antes del ingreso al Jardín de los Poetas y su portal Oeste estaría próximo a la rotonda de origen de la ruta del Perilago.

Este túnel alojará en su interior a la tubería troncal de Acueducto Gran San Juan, la de gas proyectada para alimentar los departamentos involucrados, como también fibra óptica y posibilidades de tendido de energía eléctrica para la zona. La obra incluye la construcción de un viaducto de aproximadamente 800 metros de longitud y 6.70m de ancho de calzada, que evitará altos terraplenes que dividan el área, favorecerá la continuidad visual de calles, canales, paseos, etc. como también la seguridad vial.

Dada la envergadura de esta iniciativa, el Ministerio abrió la consulta pública en su página oficial, www.mosp.sanjuan.gov.ar y desde allí la gente podrá acceder a información de la obra y dejar sus consultas, con tiempo hasta el 4 de octubre hasta las 10 de la mañana.

Algunos detalles del Túnel de Zonda

El proyecto se denomina “Construcción del Túnel de Zonda”, y se encuentra dentro del Banco de Proyectos del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos del Gobierno de la Provincia de San Juan, por ser parte del Plan Estratégico de Desarrollo del Departamento Zonda, y del Plan Estratégico San Juan 2030.

En virtud de su importancia, ha sido priorizado por el Gobierno Provincial, que lo ha declara do DE INTERES PROVINCIAL por Decreto No 304-MIySP-2019.

Consiste en una conexión expedita entre la Ruta Provincial No 14 y la Ruta Provincial No 38 atravesando la Sierra de Marquesado, y comprende dos partes:

a) La ejecución de un túnel de aproximadamente 1 km de longitud en sentido perpendicular a la Sierra de Marquesado; y

b) La ejecución de dos caminos de acceso: uno para conectar la RP 14 con el túnel en el Departamento Rivadavia, y otro para conectar el túnel con la RP 38 en el Departamento Zonda, totalizando entre ambos accesos aproximadamente 4,7 Km de longitud.

Necesario

Las bondades de la zona han llevado a que el actual camino a través de la quebrada se haya ido convirtiendo en la parte fundamental de un circuito ciclístico cada vez más concurrido. Sin embargo, la estrechez del camino, su sinuosidad, la falta de banquinas, y la morfología del terreno, así como el flujo de tránsito de volumen medio a elevado, particularmente durante los fines de semana, ha llevado a que se produzcan una gran cantidad de accidentes grave entre ciclistas y vehículos.

Resulta claro que las mejoras recreativas previstas para la Quebrada de Zonda hoy resultan incompatibles con la existencia de un corredor vial de esta magnitud. En función de ello, una de las grandes finalidades del Túnel de Zonda, según los argumentos oficiales, es generar un by pass para el flujo vehicular, separando el tránsito de paso por la quebrada, dejando a la misma como una zona netamente turística, y disminuyendo la probabilidad de futuros accidentes.

Otro de los objetivos oficiales del túnel es procurar una accesibilidad más ágil desde la Ciudad de San Juan hacia la “Ruta Interlagos”, que consiste en un recorrido de más de 100 km de un paisaje de oasis, entre montañas que envuelven los espejos de agua creados por el hombre a partir de la construcción de cuatro diques para el aprovechamiento del agua del Río San Juan, con atractivos de interés cultural, balnearios, camping, alojamientos y servicios gastronómicos a pleno en contacto con la naturaleza.

En esa línea, el tránsito entre el Gran San Juan y el Departamento Ullúm se verá beneficiado con una reducción de la longitud de camino, que pasará de 22 km a 18 km, disminución que también beneficiará a los operarios que deban realizar la operación y mantenimiento periódico de los diques Punta Negra, Caracoles y Tambolar.