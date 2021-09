La asesora de Menores, Patricia Sirera, renunció al Consejo Provincial de Protección Integral de la Mujer

Este miércoles, se conoció la renuncia de la asesora de Menores, Patricia Sirera, al Consejo Provincial de Protección Integral de la Mujer.

El Consejo Provincial de Protección Integral de la mujer, se creó en el año 2015 como Consejo de Prevención contra la Violencia Intrafamiliar y luego cambió de nombre para convertirse en el que tiene actualmente y adecuarse a la legislación Nacional.

Desde esa primera iniciativa, Sirera formaba parte de la organización que tiene como objetivo fortalecer la atención y prevención de la violencia de género en San Juan, con dotación de recursos específicos en materia de protección, reparación y atención.

"Lo que sucede es que con el Sistema Acusatorio estoy muy recargada de trabajo y me parecía importante que el espacio sea ocupado por alguien que tiene más fuerza y más tiempo. Considero que el rol de consejera es muy importante y lleva mucho tiempo", manifestó Sirera.

La funcionaria, explicó a este diario que en algunos momentos ha llegado a tener hasta 8 audiencias por día y que la renuncia fue por un motivo "personal e irrevocable".

"Hay un párrafo de mi renuncia en el que digo que yo creo en el esfuerzo que se hace día a día y lo voy a seguir haciendo desde otro lugar, como siempre lo he realizado en el tema. Pero esto no significa que el Ministerio Público no tenga representantes, hay dos representantes más y no se modifica la composición del consejo", concluyó Sirera.