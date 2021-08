Un nuevo síndrome complica la salud de Florencia, la sanjuanina que lucha contra una dolorosa enfermedad

En las últimas horas, la aparición de un nuevo síndrome complicó aún más la salud de Florencia Genovart, la joven sanjuanina de 27 años que padece endometriosis profunda y síndrome de cascanueces. Se trata del síndrome de May-Thurner, una alteración anatómicade la vena ilíaca común izquierda, que produce obstrucción y/o trombosis venosa iliofemoral.

La noticia fue comunicada por Florencia a través de sus redes sociales, lugar donde comparte cada paso que transita dentro de su enfermedad.

"Ayer (por el viernes) me hicieron ivus y flebografía, un estudio para ver las venas por dentro. Ha sido terrible, me despertaron en el medio de la intervención y sentía cómo me metían y sacaban catéteres de la yugular. Me dolía tanto, tenía que respirar profundo y el dolor era increíble. Lo peor es que me acuerdo de todo. Ya me han despertado en intervenciones pero no me acuerdo. De la anestesia desperté con una sensación espantosa que no se me va todavía. Terrible fue. En fin tengo síndrome de May-Thurner, tipo 1. ¡Otro más! sí, otro más... Pero no saben si es el causante del dolor, es claro que no. Pero van a hacer un ateneo internacional para ver qué pasa. El viaje sigue en pie a Alemania y Suiza", explicó Florencia a través de su cuenta de Instagram.

¿Qué es el Síndrome de May-Thurner?

También conocido como síndrome de compresión de la vena ilíaca, el síndrome de May Thurner (MTS) es una afección en la cual la vena ilíaca izquierda en la pelvis se comprime por la arteria ilíaca derecha suprayacente. El resultado de esto es un mayor riesgo de trombosis venosa profunda (TVP) en la pierna izquierda.

La trombosis venosa profunda puede causar molestias, pero no siempre son graves. Sin embargo, en algunos casos, puede conducir a complicaciones más graves, como insuficiencia venosa y embolia pulmonar potencialmente mortal.

La historia de Florencia

La odisea de Florencia comenzó en 2019. Pasó por distintos centros de salud donde le indicaron que se hiciera diferentes estudios por posibles diagnósticos pero ninguno era preciso. Incluso fue como pasó por ginecólogos, gastroenterólogos y hasta psiquiatras.Luego decidió ir a Mendoza para buscar una solución a la incertidumbre de su padecimiento. Le diagnosticaron muchas cosas: abdomen agudo, apendicitis, menstruación retrógrada, cólicos renales, quistes hemorrágicos, várices pélvicas, síndrome de ansiedad pos-pre menstrual. Incluso fue medicada con ansiolíticos y antidepresivos.

Solo voy a resumir este casi au00f1o de tortura y sufrimiento, aunque es imposible resumir todo lo que pasu00f3. Mi salud se... Posted by Floo Genovart on Friday, July 12, 2019

A los siete meses de que comenzara su calvario, un médico de Córdoba le dijo que padecía de endometriosis profunda y que solamente en Buenos Aires iba a poder hacerse el estudio que le confirmara esto. A los días se entrevistó con un médico especialista que le aclaró las sospechas.

La endometriosis se produce cuando el endometrio (Membrana mucosa que recubre la cavidad del útero) se adhiere a los órganos de la pelvis y comienza a crecer. Este tejido endometrial desplazado causa irritación en la pelvis y puede provocar dolor e infertilidad. El tejido sigue reaccionando a los cambios hormonales que se producen en cada ciclo, provocando una hinchazón en los órganos donde se sitúa. Todo este proceso podría conllevar a un sangrado interno, a la descomposición del tejido y la inflamación de los órganos afectados, lo que podría desembocar en fuertes dolores, problemas intestinales, adherencias e infertilidad siempre dependiendo del estadio de la enfermedad.