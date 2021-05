El posteo viral de una histórica bicicletería sanjuanina y un meme de Maradona

Una vez más, un viral sanjuanino causó sensación en las redes sociales. Combina dos elementos: la fachada de una histórica bicicletería y un nuevo meme de Diego Maradona.

Una joven publicó en Twitter la ocurrencia y generó decenas de reacciones. "Yo a los 8 años cuando pasaba por ignacio d la roza y sarmiento y veía el niñito arriba del techo con una bicicleta", escribió @emirabiti1, en referencia a una parte del escaparate del local.

"Noooo, yo cuando pasaba y hacía frío decía "no tendrá frío?" creyendo que era una niño de verdad", comentó un usuario. "Ok me acabo de enterar que hay un niño en bici arriba de Marzano", dijo otra.

Muchos coincidieron en señalar la equivocación de la calle. No es Sarmiento, sino Paula Albarracín.