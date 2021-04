Mirá los nuevos talleres gratuitos del Conte Grand: formación acorde a las nuevas tendencias

El Centro Cultural Conte Grand, a través del Ministerio de Turismo y Cultura, dará comienzo a su primera temporada de talleres 2021.

En esta ocasión se tratan de formatos rápidos de formación acorde a las nuevas tendencias de consumo educativo. La propuesta es amplia para todo público, gratuita y de modalidad presencial.

Además, los nuevos cursos fusionan prácticas artísticas con capacitaciones en diferentes áreas de la cultura emergente, con la finalidad de revalorizar la labor productiva y la participación ciudadana.

Conocé los 9 talleres

1- Parkour: Se trata de destrezas en saltos, equilibrio y movimientos corporales.

Docente a cargo: Franco Quiroga - @dg.freerun Consiste en el desarrollo de actividades planificadas, en el cual se enseñan los conceptos, movimientos y dinámicas del parkour en conjunto con el freerunning (movimientos del parkour y acrobacia). Ambos se practican ejercicios de fuerza, resistencia y coordinación.

Edades: A partir de los 12 años Días: lunes y miércoles a las 10hs. Cupo: 20 Personas

Link de inscripción: http://bit.ly/parkourfreerunning

Requerimientos personales: Alcohol en gel, botella de agua, toalla de mano y barbijo

2- Voguing Ballroom - Vogue Femme - Old and New Way.

Docente a cargo: Nachi Mercado - @nachi.mercado

El siguiente taller se caracteriza por enseñar movimientos rectilíneos y jugar con poses como los modelos, el voguing es un estilo de vida. En este espacio se desarrolla continuamente una forma de danza establecida por la actitud y la presencia en el escenario.

Edades: A partir de los 18 años Días: martes y jueves Horarios a las 14hs.

Link de inscripción: http://bit.ly/voguingcccg

Cupo: 20 personas Requerimientos personales: Alcohol en gel, botella de agua, toalla de mano y barbijo

3- Taller musical creativo. Canto callejero - Murga - Técnicas de vocalización

Docente a cargo: Ana Paula Elizondo - @lanitakopp

Se posiciona el canto colectivo como la base de este taller; el cual va a brindar técnicas y usos adecuados de la voz. Además, pretende experimentar sonoridades para crear nuevas composiciones.

Edades: A partir de los 18 años Días: miércoles y viernes a las 12hs.

Link de inscripción: https://bit.ly/cantocreativo

Cupo: 20 personas. Requerimientos personales: Alcohol en gel, botella de agua, toalla de mano y barbijo

4- Tango femenino. Formación y Expresión Femenina en el Tango.

Docente a cargo: Danila Foroni - @proyectotangosj

En este taller experimental se busca destacar y promover el rol de la mujer en el tango. Aquí se reconocen las técnicas, movimientos, coreografías y destrezas que forman parte de tan sensorial, visual y compleja danza.

Edades: A partir de los 15 años Días: martes en el horario de las 19:30. Cupo: 20 personas

Link de inscripción: http://bit.ly/tangofemenino

Requerimientos personales: Alcohol en gel, botella de agua, toalla de mano y barbijo

5- Los misterios de la ciencia. Experimentos - Introducción a la Investigación Científica.

Docente a cargo: Nicolás Loncaric - @comparteok

En dicho espacio se explorará aquellos hechos cotidianos desde su lógica científica por medio de la experimentación. Se Incursionará en el mundo de las ciencias desarrollando experiencias de acercamiento a los procesos científicos de investigación lúdica en general.

Edades: mayores de 11 Días: miércoles en el horario de las 18. Cupo: 20 personas

Link de inscripción: http://bit.ly/misteriosdelaciencia

Requerimientos personales: Alcohol en gel, botella de agua, toalla de mano y barbijo

6- Intensivo de make up artístico. Cultura Drag

Docente a cargo: Luxurios y Pandora Pink - @culturadrag.sj

Se trata de un aprendizaje teórico/práctico de MAKE UP intensivo y caracterización de personajes artísticos.

Edades: A partir de los 8 años Días: viernes desde las 19hs

Link de inscripción: http://bit.ly/makeupdrag

Cupo: 20 personas Requerimientos personales: Alcohol en gel, botella de agua, toalla de mano y barbijo

7- Serigrafía para ilustradores. Diseño - Armado de Bastidor - Revelado - Impresión - Soportes

Docente a cargo: Marcos Bellene - @serigrafiafidji

Se compartirán todos los métodos para que los ilustradores puedan imprimir sus diseños sobre cualquier formato y aprender las herramientas básicas para llevar sus dibujos y sus marcas al estampado en serigrafía.

Edades: mayores de 15 años Días: lunes a las 16hs

Link de inscripción: http://bit.ly/serigrafiailust

Cupo: 20 personas Requerimientos personales: Alcohol en gel, botella de agua, toalla de mano y barbijo

8- Identidad institucional en redes sociales. Análisis - Plan de Difusión - Identidad en el uso de Redes.

Docente a cargo: Tec. Yenhy Chalia Navas - @redes

Este curso se centrará en el uso de herramientas brindadas por las redes sociales para crear y posicionar la identidad de nuestras instituciones de diversa índole.

Edades: mayores de 16 años Días: jueves a las 19hs

Link de inscripción: https://bit.ly/identredes

Cupo: 20 personas Requerimientos personales: Alcohol en gel, botella de agua, toalla de mano y barbijo

9- Actitud emprendedora. Asesoramiento y Consultoría Financiero - Contable a Agentes Culturales

Docente a cargo: Gabriel Matus - Cinthya Delgado - @finanzasjovenes.sj

En este taller se desarrollarán las estrategias necesarias para el soporte y cuidado de tus ingresos e inversiones.

Edades: mayores de 8 años Días: jueves a las 18:30hs

Link de inscripción: http://bit.ly/actitudemprendedoracccg

Cupo: 20 personas Requerimientos personales: Alcohol en gel, botella de agua, toalla de mano y barbijo