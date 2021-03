Sueños cumplidos: entregaron 84 viviendas en 25 de Mayo

Este lunes por la mañana 84 familias sanjuaninas estrenaron su nuevo hogar. El gobernador Sergio Uñac entregó las llaves del barrio 27 de Diciembre, ubicado en Santa Rosa, villa cabecera del departamento 25 de Mayo.

Son 84 casas que cuentan con dos dormitorios, baño, cocina comedor y lavadero exterior y están dentro de la modalidad evolutivas a bajo costo, entre otros adelantos. El monto del contrato asciende a $151.726.576,86, precio a junio de 2018 y su ejecución estuvo a cargo de la empresa constructora Bilbao Construcciones SRL.

En ese marco, Uñac señaló que “este barrio fue muy esperado por los adjudicatarios y los vecinos de la zona, como lo es el hospital de Santa Rosa", ubicado a escasos metros y próximo a entregar. Agregó que además “hemos firmado un convenio por nuevas viviendas con el intendente para beneficiar a más familias de 25 de Mayo”.

El primer mandatario anticipó que además del nuevo hospital que lleva un avanzado grado de obra, pavimentarán Calle 4, "con la entrega de estos barrios, cambia el modo de vida a la gente porque pasan de una casa humilde a una sismorresistente, con todas las comodidades necesarias", aseveró Uñac.

Luego procedió a analizar el trabajo realizado durante el 2020: "Los barrios no interrumpieron su construcción en pandemia; tampoco descuidamos la salud ni la economía. En el rubro de la construcción específicamente, hubo mano de obra activa, las ferreterías y otros rubros vinculados, mantuvieron su trabajo gracias a la inversión privada y también a la obra pública”.

Acompañaron al gobernador el secretario de Vivienda y Hábitat, Robert Garcés; el director del IPV Marcelo Yornet; el intendente Juan Carlos Quiroga Moyano; el diputado departamental, Rodolfo Jalife; concejales y las familias adjudicatarias.

La expresión de los adjudicatarios: un sueño cumplido

La entrega de viviendas dejan testimonios emotivo como los de Josefa Morán, flamante vecina del barrio 27 de Diciembre, quien expresó que “es una alegría muy grande, con una gran ansiedad, sin dormir esperando este día porque llevamos mucho tiempo alquilando. Cuando salimos sorteados fue una alegría enorme, con la sensación de tener algo que es nuestro y que nadie nos va a quitar”.

Por su parte, María Ibáñez contó entre lágrimas que "hace mucho que esperaba la casa y esta semana que me avisaron que me la entregaban, la espera se me hizo muy larga. Estoy emocionada porque era mi sueño. Agradezco al Gobernador por permitirme tener una casa digna. Entré recién y la casa me encantó”.

Otro adjudicatario, José Luis Sánchez añadió que “espero poder disfrutarla con mis 6 hijos, no tengo más palabras expresar esta emoción".

“Después de 17 años inscripta en el IPV tengo al fin mi casa, ya estoy adentro y no quiero salir. Hoy mismo nos mudamos, mucha ansiedad y alegría de tener esta casa”, sumó Silvia Leiva.

Finalmente, Andrea Baigorria manifestó que sintió “muchas emociones, a pesar de que atravesamos un año muy difícil, pero con esta alegría inmensa, estoy muy agradecida. Tengo una hija y una nieta, y ahora va a estar bien en esta casa, en donde podrán comenzar una nueva etapa”.

Detalles de construcción del complejo

El barrio se entregó en los plazos establecidos previamente y posee estructura sismo resistente, mampostería de ladrillón, instalación sanitaria con cámara de inspección y conexión a red cloacal, baño con inodoro, bidet, lavatorio, accesorios y ventilación correspondiente, cocina con mesada de granito, pileta de lavadero de acero inoxidable exterior con mesada granito natural, además se provee el artefacto de cocina de cuatro hornallas, horno y calefón solar. Carpintería de aluminio en ventanas, mosquiteros, rejas en ventanas y puerta ventana exterior, entre otros beneficios.

Con respecto a la infraestructura urbana, las calles tienen calzadas enripiadas, pasantes peatonales y vehiculares sobre cuneta, red de agua potable, red eléctrica, de Cloacas y alumbrado público con farolas, sistema de riego y espacios verdes.