El mensaje de una sarmientina con coronavirus: “Pensé que había contagiado a alguien”

A medida que el coronavirus avanza en la provincia se van conociendo distintas personas que cuentan en primera persona su experiencia luego de contagiarse. Este es el caso de Nerea Bustos, una joven de 24 años oriunda de Sarmiento que luego de cumplir 14 días de aislamiento contó a través de su cuenta de Facebook todo lo que vivió en esas dos semanas.

“Hoy cumplí mis 14 días de aislamiento, y solo quiero agradecer a las personas que de alguna u otra manera me brindaron su apoyo, contención y demás, jamás imaginé que tanta gente se iba preocupar por mi familia y por mí”, comenzó relatando la joven que se desempeña como auxiliar e idónea en farmacia en el hospital de Sarmiento.

Luego, sostuvo: “Creo que fueron días muy difíciles los cuales no se lo deseo a nadie, a pesar de que jamás presenté síntomas, tuve por muchos días una carga emocional grandísima, al pensar que podría haber contagiado a alguien y perjudicar a otras familias, gracias a Dios hoy transcurridos los 14 días puedo decir que me siento tranquila al saber que toda mi lista de contactos estrechos (familia, compañeros de trabajo y amigos) dieron negativo en sus PCR”.

“Me da mucha paz saber que no contagié a nadie y que todos ellos fueron dados de alta hoy y van a poder proseguir con sus vidas habituales, todavía me faltan unos días para poder decir lo mismo de mí ya que me encuentro a la espera de un nuevo resultado de PCR el cual va determinar mi alta en los próximos días”, agregó.

Finalmente, agradeció: “En fin sólo quería hacer llegar el agradecimiento en nombre de mi familia a todas las personas que estuvieron tan preocupadas por nosotros en estas semanas. Infinitas gracias de corazón a todos”.

Además, su publicación tuvo muchísimas interacciones, con más de 200 "me gusta", 47 "compartidos" y también múltiples comentarios de apoyo.