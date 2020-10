En medio de las flexibilizaciones, qué pasará con el turismo interno en San Juan

En medio del regreso paulatino de actividades económicas en San Juan, tras estar paralizadas por la Fase Uno que se dio por el brote de Caucete en agosto, el gobernador Sergio Uñac confirmó que está en conversaciones con los intendentes de los departamentos alejados para poder retomar la actividad, sin dar fechas. La ministra de Turismo, Claudia Grynszpan, se expresó este miércoles en la misma línea: dijo que hay charlas con los jefes comunales pero que “un equilibrio” que encontrar.

El equilibrio al que refiere la ministra alude a posiciones y realidades diferentes en los actores del turismo interno. Es que algunos de los intendentes no están del todo convencidos de abrir las comunas a que haya fluidez de tránsito de visitantes. Por otro lado están los operadores del sector que están desesperados por reabrir. Y otro cabo que hay que atar es la gente, los habitantes de los departamentos que reciben turistas, que temen por su seguridad sanitaria.

El mandatario, en rueda de prensa, dijo que “estamos conversando con los intendentes. El turismo interno está concentrado fundamentalmente en Calingasta, Jáchal, Iglesia y Valle Fértil. Estamos conversando para ver si nos ponemos de acuerdo sobre medidas podemos tomar o qué proponen ellos para el ingreso de turistas en el departamento. Esto, teniendo en cuenta que es una actividad económica que tenemos que retomar, que los propietarios de cabañas, de restoranes, de lugares de esparcimiento de esos cuatro departamentos que necesitan volver a trabajar. Pero también queremos equilibrar con eso la tranquilidad que el resto de los vecinos debe tener y es en este diálogo en el que estamos”.

Sobre lo que hay que conciliar, la ministra ahondó: “el equilibrio está dado con las decisiones que tienen que ver con la comunidad completa, no sectorial. Yo velo por la actividad y conozco la problemática e incluso los niveles de desesperación, desde que esto comenzó en marzo. Hay sectores como las empresas de viajes que no se han podido reactivar. Pero no podemos tomar decisiones solamente basadas en lo que un Ministerio percibe con lo que el diálogo es válido y forma parte de la decisión”, indicó en diálogo con radio Estación Claridad.

La ministra estuvo en contacto con los intendentes de las comunas alejadas días atrás y, según dijo, se presenta entre ellos “una disparidad con los habitantes y con el sector turístico”. Esto es, porque algunos jefes comunales no están convencidos de reabrir el turismo interno.

Protocolos mejorados y ¿capacidad al 60%?

Por lo pronto, hay ideas que están estudiando para los nuevos protocolos que tendrán que ver, según dijo la funcionaria, con lo que cada intendente tiene pensado respecto al ingreso y con la capacidad de carga. Esto último es una noción que pesa. “Tenemos que olvidarnos del destino turístico éxito total lleno, hoy el lleno total no es éxito. Pensamos en un turismo que no esté al cien, quizá al 60%, en poder estipular capacidades de carga de destinos para que la comunidad también pueda sentirse segura”, graficó.

El éxito dependerá también de los sanjuaninos, de los visitantes, al momento de cumplir en no sacarse el barbijo cuando se bajan del auto, en respetar todos los protocolos, destacó.

Sobre el horizonte de fechas, Grynszpan se mostró cauta: “Va a ser una decisión conjunta y esta semana volvemos a hablar y la semana que viene también. Por el momento no está habilitado y no está prevista una fecha. Buscaremos las alternativas”.