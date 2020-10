Buscan crear becas especiales para estudiantes de la UNSJ sin acceso a internet

La falta de acceso a internet de los estudiantes se ha convertido en uno de los principales problemas que afronta la educación, aún más potenciado por la pandemia y la imposibilidad de la presencialidad. En este contexto, en la Universidad Nacional de San Juan se está avanzando en un proyecto para crear una nueva categoría de becas que atienda esta necesidad.

Florencia Ficcardi, presidenta de la Federación Universitaria de San Juan (FUSJ) contó a Tiempo de San Juan sobre el estado del proyecto, en qué consiste y qué es lo que se busca atender: “El proyecto de becas de conectividad que nosotros presentamos hace más de un mes propone la modificación de la ordenanza existente para incorporar una de conectividad que hoy no existe y que no está contemplada”.

Según una encuesta realizada a estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales por la FUSJ, un 25% de estudiantes no tienen acceso a internet (hay que considerar que es una encuesta virtual de la que participaron alrededor de 500 estudiantes. En números generales se habla de que un 40% de alumnos no tiene acceso en la UNSJ, donde hay 19 mil estudiantes (los datos no están actualizados considerando que hay muchos ingresantes que aún no están matriculados).

Para la dirigente estudiantil, “es una necesidad desde hace mucho tiempo, que con la pandemia y la virtualización de la educación se ha profundizado tanto como la brecha de desigualdad digital entre quienes pueden acceder y quienes no”. Entonces, lo que proponen es que se incorpore una nueva categoría para que los estudiantes de la UNSJ puedan acceder a una beca de conectividad para continuar sus estudios.

La ordenanza que buscan modificar con este proyecto ya tiene dictamen positivo y se discutió en distintas instancias de la UNSJ: primero en la Comisión de Becas de Acción Social; luego en la de Reglamento, donde se incorporó a estudiantes preuniversitarios para que puedan acceder a esta beca; y lo que falta es que se envíe el proyecto al Consejo Superior con las modificaciones hechas en Control y Método.

Para Ficcardi, “este proyecto no resuelve el problema, pero sí es una respuesta a un porcentaje de estudiantes que hoy necesitan acompañamiento de la universidad para poder acceder a las clases, mesas de exámenes y a la educación. Después de la pandemia va a ser una parte más de nuestra educación, por lo que necesitamos generar nuevas respuestas y políticas a esas demandas emergentes”.

Por último, la dirigente estudiantil agregó: “El proyecto propone que se incorpore como una nueva categoría, hoy tenemos becas de comedor, de residencia, de jardín maternal, de prestación de servicios, entre otras, y ésta se incorporaría como una nueva categoría”. En primera instancia, aún no se determina un monto fijo para la beca, sino que se ataría a un monto en función de un paquete de datos de 5GB.