Una sanjuanina contó el calvario de haber tenido coronavirus: en la calle le huyen y la insultan

Padecer coronavirus fue ‘un calvario’ para Daniela Torres, la sanjuanina del caso 22. Y pese a haberse recuperado de la enfermedad todavía lleva a cuestas la condena social. ‘Cuando salgo a la calle mis vecinas se corren o se tapan la boca’ dijo en diálogo con Canal 13.

‘Cuando me enteré que tenía el virus tuve muchísimo miedo por la reacción de la gente. Había visto que siempre que una persona se enfermaba la insultaban, la trataban mal, les quisieron apedrear la casa y eso. Mi temor fue por mi familia’, confesó la joven.

Daniela contó que mientras padecía la enfermedad tuvo que cargar además con ese estigma social y se sintió discriminada. ‘En el barrio tuve varias denuncias de que yo estaba en casa y en realidad estaba en cuarentena en el hotel. Venía muchas veces a preguntar la policía si yo estaba ahí’, recordó.

La paciente recuperada contó que recibió muchos insultos en las redes sociales y en la calle. ‘Muchos vecinos me dijeron cosas pero perdí el miedo y lo publiqué en mis redes sociales. Tanto la donación del plasma como también toda mi recuperación. Ahí también seguí recibiendo insultos, denuncias, amenazas’ señaló.

La joven mamá, dijo que cuando salió a la calle ‘había muchas vecinas sin barbijo en el almacén y cuando paso por al lado se corren o se tapan la boca’. De esta manera, graficó cómo es el estigma social que lleva una persona que estuvo infectada con Covid-19.

Por otro lado, Daniela comentó detalles del duro proceso que atravesó para recuperarse. Si bien aclaró que fue asintomática, permaneció en cuarentena 32 días hasta que logró recuperarse. ‘Fue lo peor que me pasó en la vida, fue un calvario’ dijo en la entrevista con Canal 13 San Juan.

La joven contó que estuvo en la provincia de Buenos Aires y regresó a la provincia en su auto particular. Cuando llegó a San Juan comenzó la cuarentena en un hotel pero por cuestiones económicas pidió ser trasladada a otro. Ella cree que se contagió el virus en esos traslados.

Me enteré que era un paciente positivo cuando estaba en cuarentena en el hotel. Fue a los 12 días de aislamiento, me llamó Mónica Jofré (jefa de Epidemiología) y me dijo personalmente que era un paciente positivo.

Diez días después, Daniela fue nuevamente hisopada y volvió a dar positivo por lo que se extendió su tiempo de cuarentena unos diez días más. Posteriormente fue sometida a una nueva PCR que dio negativo y recibió el alta.

‘Es muy feo estar alejado, no ver a nadie. Por ahí me sentía muy sola y estaba muy mal. Estás en una habitación sola con una cama, un baño y nada más. Tenía tele Wi-FI, tenía las comodidades pero el tema era que no se podía salir de la habitación. No te daba el sol’, señaló.

‘Creo que lo que más te atormenta es estar lejos de la familia. Me he sentido sola, abandonada, no tenés a nadie. Tuve bastanes crisis. Primero por no poder dormir, pasaba muchos días sin dormir. Me medicaron, me habló la psicóloga unas tres veces, también la asistente social estuvo presente y me brindaron apoyo. El psiquiatra me médicó para poder dormir pero las pastillas me dejaban muy cansada y tampoco podía dormir mucho’, relató Daniela. Y agregó que no tenía hambre y lloraba mucho.

La joven docente dijo que tuvo que pasar muchos días alejada de sus hijas y que no les contó que estaba en cuarentena y que tenía coronavirus. Buscaba evitar que la gente les hablara mal a sus hijas. ‘Fue el cumpleaños de mi hija, fue mi cumpleaños, el Día del Niño, el cumple de mi mamá y esas emociones fueron lo peor que me pasaron en la vida’, aseguró.

Sin embargo, padecer Covid-19 la cambió. ‘Es lo peor que me ha pasado en la vida y me ha hecho reflexionar. Por ahí estamos muy alejados de los valores y de la gente que queremos. No les damos un abrazo, un beso y uno se da cuenta de la importancia de las cosas. Mi hija tiene 7 años. Estaba muy enojada conmigo porque yo tengo dos nenas y ninguna sabía que yo tenía esto. No les quería decir porque por ahí la gente habla comenta y no lo toman bien. Eso me hacía muy mal, cuando me decían que yo no iba a la casa. No le podía explicar. Por el miedo a de que la gente no lo entiende’, indicó

Después de recuperarse y de toda su experiencia, Daniela decidió donar plasma para ayudar a otros pacientes y compartió algunos videos en sus redes del momento.

Para finalizar la entrevista, pidió que ‘dejemos de jugar y de juzgar. Nadie es culpable. El virus ya está, es algo que nos puede tocar a cualquiera ya no se debe buscar a un culpable. Necesitamos apoyar a toda la gente que esta con el virus activo y el que se recupere que done plasma que se puede. Si nos ayudamos entre todos se puede’.