La pelea de los vecinos del barrio Del Bono contra de la construcción de un edificio tiene segundo capítulo

Finalmente los vecinos del barrio Del Bono que no quieren que se construya un edificio en el complejo habitacional mantuvieron una reunión con el defensor del Pueblo, Pablo García Nieto. Fueron tres los propietarios que charlaron con el funcionario para plantearle los por qué no quieren que el emprendimiento inmobiliario prospere. Según indicaron no cumple con lo establecido por los códigos de edificación ya que en el barrio no está permitida la construcción de departamentos sino que sólo se habilitan las viviendas unifamiliares. Para emitir una resolución, García Nieto pidió información a Planeamiento.

El consorcio se hará en la esquina de Ignacio de la Roza y Hermógenes Ruiz. Allí había una vivienda. Quienes compraron la derribaron y allí pretenden construir un edificio. Se trata de una esquina muy codiciada, no sólo por su ubicación sino por todos los servicios que hay en la zona.

¿Qué puede hacer la Defensoría del Pueblo? Emitir una resolución en base a las pruebas que permitirá dar inicio o no con la construcción del consorcio de departamentos. Por el momento, García Nieto recibió a los vecinos, solicitó los códigos a Planeamiento, donde el propietario de dicho terreno ya tiene un certificado de factibilidad de uso de suelo.

En el certificado, Planeamiento indica con claridad que para arrancar con la construcción deberán dar cumplimiento a las resoluciones vigentes y aseguran que se permite construir viviendas multifamiliares allí. A su vez, insisten en que el proyecto debe respetar y mantener las especies arbóreas que hay en la zona.

Por su parte, los vecinos argumentan que ellos tienen un código propio que impide dichas edificaciones, que el mismo data del momento en el que Juan Del Bono vendió terrenos a precios módicos en la zona y que dicho cuerpo normativo del barrio impide la construcción de departamentos. A su vez, se basan en el resguardo del barrio como un lugar único en San Juan, con árboles que hacen del complejo habitacional un pulmón verde en el medio de Desamparados.

Lucas Carrieri es un vecino del barrio. El hombre publicó en sus redes un descargo y dijo: "El punto no es defender los intereses de un grupo de vecinos, ni mucho menos iniciar acciones legales. El punto es defender el patrimonio histórico urbanístico de San Juan".

La resolución de García Nieto no será inmediata. Falta que le acerquen toda la documentación solicitada. Podría haber una reunión que incluya al dueño del emprendimiento inmobiliario.