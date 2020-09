Venerando dijo que los contagios en el Centro Cívico suman 7: ¿está controlado el foco?

"En el Centro Cívico tomamos todas las medidas de precaución en diferentes áreas, las personas que están positivas están aisladas en su domicilio como también sus contactos estrechos", informó este jueves la ministra de Salud local, Alejandra Venerando. Aseguró que hay 7 personas en total contagiadas en el edificio y que está controlada la cadena de contagios, por ahora. Aclaró que hay un periodo donde aparecen síntomas y por el momento son sólo 7 los contagios pero se está monitoreando si aparecen más.

En un extenso diálogo con radio Estación Claridad, la funcionaria dio cuenta de varios temas en el marco de la lucha provincial contra el COVID-19. "Los servicios de salud de San Juan si bien no están saturados, los recursos humanos están agotados, están cansados. Se ha retomado la alternancia de los equipos para que si alguno se contagia pueda ser reemplazado rápidamente en grupos cerrados, pero tenemos que trabajar fuertemente", dijo . Valoró que la gente ha tomado más conciencia sobre el cubrebocas que debe cubrir la nariz, distanciamiento y otras medidas y que se apela a eso para poder liberarse más actividades.

La ministra analizó la baja en la cantidad de casos, diciendo que "no significa que pueda estar tranquilo, la disminución de la curva refiere a que estamos todavía vivenciando la fase uno, no se puede decir que es una parte normal dentro de la epidemia sino que debemos estar atentos a que puedan ocurrir otros brotes".

Profundizó: "A mí la cantidad de cantidad positivos no me preocupa, lo que me preocuparía es no encontrarlos, nosotros tenemos que salir a la búsqueda de personas que puedan estar cursando el COVID de manera sintomática, por ahí son síntomas comunes como el dolor de garganta y por eso se están haciendo rastrillajes para cortar cadenas de contagios".

Miedo a los escraches generan consultas tardías

Varios de los fallecimientos se han detectado con coronavirus positivo post mortem, con lo que está en el tapete las consultas tardías y así también personas que han tenido contacto estrecho y han tenido temor de consultar, no solo el hecho de la sintomatología podía ser algo común sino también el miedo al escrache o a que se diera algo a nivel social, ha hecho que la gente consulte más tardíamente. Tenemos que dejar estas situaciones absolutamente de lado porque es un virus que cualquiera puede contraer".

Sobre las últimas manifestaciones de sanjuaninos en las calles, Venerando dijo que "cualquier tipo de actos en este sentido, de esta actitud individual de estas nos pone en peligro. Hay que tomar conciencia de estas cuestiones que pueden generar contagio.

Respecto de los fallecidos dijo que preocupa el índice de letalidad y recordó que es importante que las personas de riesgo se hagan controles médicos sin demoras.

"No hay elementos precisos para decir que estamos en una circulación viral comunitaria, continúan en conglomerados y van apareciendo focos con pequeños nexos, el área de Epidemología sigue buscando nexos. El hecho de la búsqueda activa es importante para eso".

La ministra también habló del uso de ibuprofeno inhalado contra el coronavirus. Aseguró que fue un planteo de varias provincias dentro del Consejo Federal de Salud, pero que no está aprobado por ANMAT con lo que San Juan analiza si se puede aplicar, ya que al ser inhalatorio presenta riesgo para la expansión del virus.

Además, afirmó sobre la falta de plasma de pacientes recuperados para tratar a pacientes críticos que se sigue donando pero a veces no tienen los anticuerpos suficientes para que sea útil.

El panorama de internados a este jueves:

La ministra informó el estado actual de situación de los contagiados que requieren internación por COVID-19.

En el Hospital Rawson: hay 16 personas en terapia y de ellas hay 7 con respirador, además hay 16 internados en clínica medica.

En el Marcial Quiroga: hay 1 persona en terapia intensiva y 6 personas en clínica médica.