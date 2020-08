Se estrenó la primera película sanjuanina sobre los 100 años de la radio

Este 27 de agosto la radio argentina cumple 100 años y en San Juan lanzaron un documental para celebrar la historia local que fue de vital importancia en el primer centenario. Es un film del productor y locutor Pepe De La Colina, quien reunió a grandes figuras locales de la radiodifusión para dar a conocer un impecable repaso por la historia de Radio Colón, dato no menor, ya que fue la primera emisora privada del país.

En la película se verán diferentes tipos de imágenes de archivos que nos llevan al San Juan de 1921 cuando se trasmitió un disco de pasta en Avenida España y Laprida, siendo la primera difusión local. También se verá la llegada de los hermanos Gonzáles con radio Gonzáles, que posteriormente fue bautizada como los Andes y finalmente como Radio Sarmiento, como es conocida en la actualidad.

EL dato fue confirmado en el programa Paren las Rotativas que conduce Sebastián Saharrea en Canal 13. “Yo no me daba cuenta cuando filmaba esas cosas con Lucho Román, Rony Vargas, de que en realidad estaba trabajando para este documental, por los 100 años de la radio”, comentó el reconocido locutor en el programa que se emite los martes. “Yo lo hacía porque me gustaba, quería guardar sus voces y tengo un archivo de audio e imágenes muy importantes y que ahora se conjugan en este documental de casi una hora de duración”, sostuvo.

Ahora como adelanto exclusivo de Tiempo de San Juan, te mostramos el documental de la radio made in San Juan, en el siguiente link: