Por el caso del funcionario contagiado, hisoparon a la ministra y el personal no va a la oficina

Este miércoles se conoció el caso del primer funcionario sanjuanino con coronavirus. Se trata del secretario de Tránsito y Transporte, Jorge Armendáriz. En virtud de esta situación, la ministra de Gobierno, Fabiola Aubone, confirmó que fue hisopada, que desde ayer a la tarde ella está trabajando desde su casa, y que se dipuso que todo el personal del área no vaya a la oficina del Centro Cívico hasta no estar seguros de la trazabilidad del caso Armendáriz.

"Por supuesto que desde ayer que tuvimos el resultado a mí me han hisopado y desde la tarde de ayer he estado conectada vía telefónica con mis compañeros, no he estado presencialmente en ningún lugar, estoy trabajando desde mi casa. Y se empezó a trabajar con todos los contactos estrechos de él. Pero él cuando estuvo declarado en la lista de una persona que lo había señalado como contacto estrecho, está aislado hace varios días", dijo Aubone este jueves en Radio Colón.

Agregó que "hoy en virtud de que tenemos una situación, y por el temor de todos y en honor de dar tranquilidad en esa área yo les he pedido que no se presenten a trabajar. No es un grupo tan amplio. No va a ir el personal hasta que determinemos un cronograma de testeos del personal para que se queden tranquilos. No necesariamente son todos contactos estrechos de Jorge".

Aubone junto a Uñac y Armendáriz en un acto hace semanas.

Enfatizó que "nadie ha presentado ningún síntoma. él está aislado hace varios días, desde el momento que él conoció que había tenido contacto con un posible positivo, luego él salió positivo. Por eso estamos trabajando en orden de dar tranquilidad al personal de la Secretaría de Tránsito y Transporte".

La ministra recordó que Armendáriz está "en buen estado de salud, sin síntomas, ayer todo el día trabajamos. vive solo, así que es importante respetar este momento". Agregó que el funcionario está en contacto telefónico con su equipo y que ha recibido muestras de apoyo por parte de sus compañeros.

Según se informó oficialmente, el test PCR practicado al funcionario se debe a que se trató de un contacto estrecho en relación a un caso confirmado de Caucete. Armendáriz difundió un mensaje este miércoles: "Hoy el Ministerio de Salud me confirmó que fui diagnosticado positivo de coronavirus. Desde el comienzo de la pandemia atravesamos momentos muy difíciles pero siempre priorizando la salud. Les cuento que me siento bien y estoy realizando la cuarentena desde el momento en que era sospechoso, les pido que se cuiden, por ustedes y por toda la gente que quieren. Por favor, quédense en sus casas y seamos responsables".