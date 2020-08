En el cumpleaños 100 de la radio, periodistas sanjuaninos opinan: presente y futuro del medio "más mágico"

Seguramente los entonces estudiantes de medicina Enrique Susini, Luis Romero Carranza, César José Guerrico y Miguel Mujica nunca hubieran imaginado que esa transmisión masiva que hicieron el 27 de agosto de 1920 iba a marcar el inicio de la radiodifusión argentina. Hoy cumple 100 años la radio, el medio que hizo magia con las palabras, que te acompaña en las mañanas mientras preparás las tostadas y tomás el primer cafecito, el medio que te lleva a lugares desconocidos con descripciones únicas y que te acerca a la noticia con una velocidad que no ha sido superada. Periodistas que son referentes de la radiofonía local se animaron a contar cómo ven al medio hoy y cuáles son sus sueños a futuro.

-Daniel Tejada: "El presente de la radio me encuentra como oyente, soy un gran oyente de radio de primerísima mañana, lo incorporé culturalmente y afortunadamente seguimos teniendo un abanico tanto en la radio sanjuanina como en la de Buenos Aires que nos permite mantener esa tradición, que la radio amanece antes de que amanezca y es verdad que las plataformas van cambiando, es verdad que de la radio grandota casi como un mueble pasamos a la radio del teléfono o a las apps pero la esencia sigue siendo la misma y la esencia es que la radio es inmediatez, calidez, es información al instante, es compañia y sensaciones. Respecto del futuro, se le ha augurado muchas veces la muerte a la radio, que se la iba a comer la tele, pero la verdad que la oralidad en la comunicación van de la mano y esa oralidad tiene larguísima vida por delante, será otras plataformas, más digital, a demanda del que quiera escuchar, siempre que haya alguien con algo interesante para decir habrá alguien dispuesto a escucharlo y esa me parece que es la definición de radio".

-Marcela Podda: "Estamos en un proceso de cambio, incorporando tecnología, incluyendo plataformas que cada uno puede elegir a través de las cuales escucharnos. Se perdió el aparato arriba de la heladera, ahora la gente nos escucha por la televisión, por celulares. La gente en las mañanas sigue siendo muy seguidora de la radio, el formato magazine, con un poco de todo sigue siendo el más elegido por los sanjuaninos y no ha perdido vigencia. Le auguraron la muerte tantas veces a la radio pero siempre continuó viva. Nunca murió y sigue teniendo la magia de la radio original. Como periodistas nos vamos adaptando a las nuevas tecnologías, a las apps que nos permiten salir en video. Hay una gran interacción con el público, nos vemos en la obligación de contestarle al oyente. Veo a la radio con mucha voz, no la veo en silencio".

-Gustavo Toledano: ""La radio sigue siendo la primera que llega al lugar en materia de noticias, la primera que brinda servicios, la inmediatez de la radio no se va a terminar. Me parece que las redes le han aportado mucho, las audiencias han encontrado en la radio mayor protagonismo a través de las redes y de los distintos tipos de comunicación. Lo que se viene es la visualización de la radio, la radio ha salido a competirle a las plataformas visuales con lo que pasa dentro de un estudio, mostrando a los protagonistas de la radio en la mesa de trabajo, a la gente le gusta. La radio está saliendo al mercado de la visualización para competirle a la tele, a las otras plataformas. Este futuro ya se está viendo".

-Osvaldo Benmuyal: "El presente de la radio es por demás auspicioso, cuando todo el mundo pensaba que se iba a morir yo la siento más viva que nunca. En esta época de pandemia la gente a veces lo único que la consuela es la radio, sos parte de la familia de la gente, es impensado para muchos que como pensaban que llegó el final del CD, del video casette, iba a pasar lo mismo con la radio pero yo tengo un aparato de 1950 y sigue vigente y funcionado. Creo que esa metáfora es la esencia de lo que sucede hoy con la radio. El futuro lo veo con matices, me gusta que la radio siga despertando la imaginación, que la gente imagine. Creo que futuro va un poco por ahí, que no se desnaturalice el sentido, que si bien hay enganche con otras plataformas, la esencia continúe siendo la misma".

-Luis Castro: "Veo un presente muy segmentado, muy de nicho, la gente tiene muchas posibilidades de elegir. En San Juan hay una multiplicidad de opciones, la gente compra una opción y se queda con ella por mucho tiempo. Hay una amplia oferta en los departamentos, la gente de Rawson escucha una radio, la de Chimbas otra y en los departamentos la gente escucha las departamentales. Es muy difícil definir un líder en San Juan porque hay líderes por segmentos. No es como antes que era radio Colón, radio Sarmiento, hoy está todo muy segmentado, no hay liderazgos absolutos. Lo que sí noto es una ausencia de grandes figuras radiales, ahora la televisión alimenta más a la radio de figuras mientras que antes esto no pasaba. La radio se ha adaptado, tiene algo que permite que no pierda vigencia. La radio va a seguir siendo la radio como la conocemos hoy pero más segmentada, quizás se termine generando algo más multimedial".

-Sergio Eiben: "El presente de la radio es brillante y de recuperación absoluta. En Europa la radio ha resurgido por sobre la televisión y en Argentina está pasando lo mismo. Eso se manifiesta en la suba de las pautas publicitarias. La pandemia incluso ha permitido un resurgimiento más fuerte, aceleró el proceso. Lo contrario es lo que sucede con la televisión, el on demand modificó todo, mucha gente se desconectó de la televisión. El futuro de la radio es de crecimiento, la digitalización es un avance muy importante. En Argentina veo un panorama más impredecible, no me animaría a hacer un diagnóstico. Se está consumiendo cada vez más radios por Internet y también está el fenómeno de dejar atrás todo lo que antes llegaba por satélite porque los costos son muy elevados, ahora todo esto se hace por Internet".

-Roberto Di Luciano: "La radio hoy a pesar de la fuerte presencia de las redes sociales y distintas plataformas se reinventa todos los días como por ejemplo con los podcasts, enlatando contenidos y usando Internet para llegar no solo donde nos permite la transmisión tradicional de cualquier emisora que es por medio de su antena. Cada vez más gente busca la radio que quiere y la encuentra porque todas están en los buscadores. En el futuro quizás ya no utilicemos antenas y todo pase a través de Internet, pero siempre el público buscará la compañía de la radio en vivo, el carisma de los periodistas y locutores jamás pasará de moda y siempre tendremos una comunidad a la cual acompañar".

-Mariano Bataller: "A diferencia de lo que se creía, entre los que me encontraba, que la radio era un medio del pasado puedo decir que la radio es un medio más presente que nunca con mucha repercusión. Cada vez más gente escucha radio para entretenerse e informarse. En San Juan hay una gran atomización de la radio. Hay infinidad de radios por eso el mercado publicitario no rinde tanto y no se pueden sostener equipos periodísticos grandes. Hay lideres pero para segmento es uno diferente".

-Celia Illanes: "La radio tiene un lugar en la audiencia muy difícil de reemplazar, sigue siendo el más rápido y el más sencillo. La televisión implica sentarte para verla mientras que la radio te acompaña donde estés: hay lugares donde no hay FM pero sí AM, están las departamentales, siempre está. En donde no pasó lo mismo es con los diarios papel, que son reemplazados por los digitales. Veo una radio totalmente digitalizadas, con un lugar físico no por páginas solamente. Vamos a tener que cambiar las frecuencias modulares por radios digitales pero vamos a seguir siendo el medio más elegido por la gente".