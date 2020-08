El mal momento de un diputado sanjuanino por sus síntomas de coronavirus: qué pasó

"No me podía levantar de la cama, por lo que fue una suerte no haber ido al pueblo", relató el diputado por Valle Fértil del PJ, Silvio Atencio. El legislador, que es un político conocido no sólo en su departamento, ya que fue director del Ente Ischigualasto, además de funcionario de Turismo y de Desarrollo Humano en otras gestiones, declaró tener varios síntomas relacionados con COVID-19 y por eso pasó a ser uno de los dos casos sospechosos en la Cámara de Diputados. En esta institución se activó un receso hasta al menos el viernes 28 y un operativo sanitario especial cuando el lunes último se detectó un caso positivo en un empleado que trabaja en el ingreso del edificio, justamente tomando la temperatura en los controles de rigor a los ingresantes.

El operativo del lunes 24 de agosto en la Cámara de Diputados de San Juan.

Así, Atencio sumó a su complicado estado de salud una angustia extra, porque estuvo por largas horas pensando que podía ser positivo de coronavirus. El legislador, luego de hisoparse, se mantuvo aislado en su casa de Valle Fértil esperando el ansiado resultado. En ese interín, contó, estuvo haciendo con sus hijas, que también presentaban síntomas, una trazabilidad de los contactos que tuvieron por estos días y determinaron que fueron pocos.

No obstante, Atencio confesó tener un gran temor por su estadía en la Cámara de Diputados. Es que Atencio estuvo en la sesión del jueves último, donde ya se había tomado como medida la ausencia de los legisladores de Caucete y de 25 de Mayo.

Silvio Atencio, en la sesión del jueves 20 de agosto.

También el vallisto destacó el respaldo e interés permanente del estado de situación del vicegobernador Roberto Gattoni, con quien intercambiaron varios llamados telefónicos. Además, recibió muchas muestras de apoyo de la comunidad y de sus compañeros de militancia.

FInalmente, el vallisto recibió el resultado del test este miércoles y, según confirmó él a Tiempo de San Juan, dio negativo. También el legislador contó que su familia está mejorando, en buen estado de salud. Con seguridad deberá estar guardado varios días para poder recuperarse por completo de su cuadro que incluyó sobre todo fiebre muy alta.