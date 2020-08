Finalizó el aislamiento en las zonas de Capital y Rivadavia que permanecían bloqueadas

Durante la tarde de este martes, informaron que las dos zonas de Capital y una zona de Rivadavia quedaron "desbloqueadas". Esto quiere decir que terminaron con el aislamiento luego de realizar todos los testeos a los vecinos. De esa manera, ya no quedan zonas aisladas en esos departamentos.

El pasado sábado y por disposición del Comité COVID-19 provincial en el marco del el Plan de Seguridad ante la posible Circulación Viral, el Gobierno de San Juan, fueron aisladas diversas zonas de Capital en búsqueda de la línea de trazabilidad con nexo en Caucete.

En la tarde de este martes se puso fin al aislamiento de la zona comprendida por calle Brasil entre la numeración 400 y el 700 y las 9 manzanas circundantes, al igual que la zona de calle 9 de Julio, entre el 2300 y el 2700, que incluía también 9 manzanas a la redonda.

El cese del aislamiento obedece a que no se detectaron nuevos casos en la zona, luego de haberse realizado los correspondientes test, cuyos resultados determinaron que no había presencia del virus en la zona, como así tampoco ningún nexo epidemiológico con los casos positivos registrados en Caucete y en otras zonas de la provincia. De esta manera, ya no quedan zonas aisladas en la Capital sanjuanina.

Cabe recordar que en la mañana de este martes ya había sido liberada la zona ubicada en calle Caseros, entre 100 al 300 sur y que comprendía nueve manzanas a la redonda.

Por su parte, la Municipalidad de Rivadavia informó que, por disposición de Salud Pública a las 20 horas del día de la fecha, ha sido liberada la zona que había sido cercadas. De esta manera ya no queda ningún sector aislado en el departamento Rivadavia.

Fuente: SI San Juan.