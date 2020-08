A un año de ser atropellada y abandonada, habló la maestra que tuvo a San Juan en vilo

El 17 de agosto de 2019 Daniela Bilbao, una profesora de inglés sanjuanina, se convirtió en noticia nacional por ser la víctima de un tremendo siniestro vial. tras ser atropellada y abandonada en la calle, que hasta el día de hoy espera su resolución. Dialogó extensamente con Canal 13 San Juan y contó cómo se encuentra luego de sufrir este lamentable episodio.

La docente del nivel inicial en el colegio Santo Tomás cumplió un año de esta "segunda vida" que comenzó durante el pasado 2019, luego que estuviera en un grave estado de salud tras ser atropellada por un automóvil en la calle Balmaceda a metros de Cano, en el departamento Rawson.

Bilbao manifestó que si bien su recuperación fue muy difícil, actualmente se encuentra mejor y muy recuperada, sobre todo muy feliz de poder estar junto a sus hijos. Esta mujer sufrió una fractura de pelvis, una lesión en la cabeza y politraumatismos, luego de ser embestida cuando se encontraba tratando de sacar a su hijita del interior de su vehículo.

Debido a todas estas lesiones que padeció, la docente sufrió mucho para poder volver a retomar su rutina diaria. "No me podía agachar, no podía alzar a mis propios hijos" expresó la víctima del choque quien a día de hoy no ha podido volver a subirse a un vehículo para manejar.

Sumado a esto, la sanjuanina cuenta que sigue recibiendo atención psicológica para poder superar esta traumática vivencia. "Sigo con internación domiciliaria, la psicóloga viene una vez a la semana a casa" reveló Bilbao, quien también aprovechó para agradecerle a esta profesional manifestando ha sido de gran ayuda en su vida ya que la hizo darse cuenta de que "ya no es la Dani de antes, es una nueva Dani".

Los sentimientos hacia el hombre que la atropelló

Sobre los sentimientos que tiene hacia quien la atropelló, la profesora mencionó que "al principio estaba muy dolida porque me dejaron tirada en la calle. No es que no me vio, fue que huyó. Nunca llamó para saber como estaba. Se había mostrado arrepentido ante las cámaras pero no lo demostró. No siento rencor".

El responsable de que Daniela tuviera que vivir este calvario para poder recuperarse de sus graves lesiones fue Jorge Andrés Caballero Riveros, quien huyó del lugar y estuvo prófugo por casi una semana. Este hombre acompañado por quien era su abogado en esa época, el actual camarista Miguel Dávila Saffe, hicieron unas polémicas declaraciones ante las cámaras de Canal 13.

Dávila Saffe expresó que "fue un hecho totalmente imprevisible para él, vio un bulto, que era una auto parado y venía otro en sentido contrario. Él cambió un poco la dirección de su vehículo, siente un golpe pero no ve a ninguna persona, se asusta y cree que alguien le tiró algo para poder robarle porque era una zona peligrosa. Recién al día siguiente se enteró por redes sociales que había atropellado a una persona".

Finalmente Caballero fue detenido, luego de que se entregara ante la justicia luego de estar prófugo durante casi una semana. Sin embargo, luego de 10 días de estar aprehendido quedó en libertad por decisión de la jueza Mónica Lucero, del Tercer Juzgado Correccional. Actualmente el hombre se encuentra procesado, pero aún se espera que el caso sea elevado a juicio.

