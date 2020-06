Policía sanjuanino salvó a una familia de morir congelada en la ruta

La jornada de este domingo amaneció como uno de los días más fríos de la semana para los sanjuaninos y fue en las inmediaciones del Dique de Ullum donde una familia local casi no la cuenta con la inclemencia que les tocó pasar. Todo comenzó cerca de las 9:30, cuando las temperaturas rondaban los 0º y la niebla era agobiante. Fue en ese momento que se les quedó el auto a la familia Tejada y fue gracias al accionar de un policia de la comisaria 15º que lograron salir de ese embrollo.

"En la mañana de hoy me dirigía a Ullum desde Rivadavia con mi señora y mi hija, ya que hoy me toca estar con ella por un acuerdo con el juez y mi ex pareja. Pasando el Dique, cerca de Punta Tabasco, se me para el auto y no quiso volver andar. Hacía mucho frío nos estábamos congelando y no se veía nada por la neblina. Teníamos miedo de que un auto no nos viera y nos chocara sin darse cuenta", contó Maximiliano Tejada.

"Fue a eso de las 9.00 que apareció un policía en una moto de él mismo, y se frenó. Yo atiné a que me venía a pedir los permisos que por suerte los llevaba. Pero él me preguntó qué me había pasado. Le expliqué que el auto se detuvo y no quería volver a andar y es muy pesado para que lo pechen mi señora y mi hija", explicó el padre de familia.

El agente, quien no estaba de servicio, no dudó en brindarles una mano. "Se bajó de su moto, de la cual venía cubierto de hielo, congelado entero, sacó de su mochila un termo y nos convidó café a mi señora, a mi hija y a mí para que calentáramos el cuerpo. Después de eso empezamos a pechar mi auto entre él y yo con mucho esfuerzo hasta hacer un trecho largo y finalmente arrancó", recordó con alivio.

Los Tejada no dudaron que este gesto les salvó la vida. "Gracias a él pudimos llegar a destino y no nos congelamos. Él se llama Darío Villafañe por lo que leímos en su uniforme. Si lo hubieran visto cómo venía de su trabajo congelado entero y sin embargo se tomó su tiempo y se detuvo a ayudarnos sin recibir nada a cambio".

El ayudar a los demás, para quienes tienen esa vocación, no tiene días ni horarios. "Le preguntamos que por qué se detuvo si él ya había salido de su trabajo y nos contestó que es policía las 24 horas del día y como nos vio con problemas solo actuó como tiene que ser y está seguro que tanto él como cualquier otro compañero de su comisaría la cual dijo que es la 15 de Ullum se hubiera parado a ayudarnos ya que todos en esa Comisaría son excelentes personas y buenos compañeros".

"Me propuse hacerlo público ya que estas acciones alegran el día y nos demuestran que no todos los policías son malos, que hay excelentes personas que cumplen su trabajo", sentenció Tejada agradecido.