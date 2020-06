¿Qué pasó con el supuesto puma que atemorizó a unos vecinos de Pocito?

El pasado jueves por la tarde, los vecinos de Pocito tuvieron un inesperado encuentro con un supuesto puma. Los mismos aseguraron a la policía que el animal estaba merodeando por las fincas y que temían un ataque a ellos o a sus animales. Al respecto la policía ecológica y la Secretaría de Ambiente comenzaron a buscar pero debieron cancelar la búsqueda porque se les hizo la noche y esto imposibilitaba una buena visión. El animal habría estado en calle Alfonso 13 entre calles 11 y 12.

Es por eso que las tareas continuarán este viernes a partir de las 8.30, cuando la luz del sol permita ir detrás del rastro del animal salvaje. Pero las autoridades no descartan que todo se trate de un simple embrollo. Dardo Recabarren, director de Conservación y Áreas Protegidas de la Secretaría de Estado de Ambiente de San Juan, contó a Tiempo de San Juan que "hasta el momento no se han recibido denuncias, por lo tanto no está confirmado que exista el puma, todos dicen que lo han visto pero nosotros no hemos confirmado nada", afirmó.

Las hipótesis que se manejan al respecto es que "si el animal existe es porque alguien lo tuvo en cautiverio y se le escapó o porque bajó del cerro y pasó todas las fincas, pero son hipótesis", dijo el funcionario.

En caso de encontrarse con un puma, aconsejan no acorrarlarlo por nada del mundo para que no se sienta atacado. Además, indican que hay que mover los brazos y gritar para ahuyentarlo. Si dan cuenta de que el animal regresó a su hábitat, se deja de buscarlo.

Si logran atraparlo se lo llevarán al Parque Faunístico y ahí estudiarán si estuvo en cautiverio o si es salvaje. La finalidad de esta investigación tiene que ver con que se han tenido malas experiencias de liberaciones en casos de animales salvajes que le perdieron el miedo a la gente tras estar atrapados y vuelven al mismo lugar donde tienen la comida fácil.