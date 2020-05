El club de la escasez: ¿Qué hacen los sanjuaninos para conseguir "puchos"?

Decir que no hay cigarrillos en ninguna parte es una obviedad en estos días, pero los fumadores no se conforman con ese desalentador panorama y salen a buscar el tan ansiado producto sin importar el precio. De esta manera un paquete de 20 cigarrillos en algunos casos se lo paga a 700 pesos y un cigarrillo suelto a 30 pesos la unidad.

En dialogo con consumidores y vendedores del microcentro sanjuanino, Tiempo de San Juan pudo conocer las estrategias que implementaron varios fumadores y cómo funcionan los pocos puntos de venta ante esta problemática.

La mayoría de los kioscos tienen un cartel con letras grandes que dice que no hay cigarrillos ni tabaco, “pero incluso así la gente viene y te pregunta porque están desesperados por conseguirlos, nosotros ya no tenemos y no los compramos porque no hay. Y por lo que se habla entre nosotros (los comerciantes) el problema da para un rato más”, sostuvo Verónica que atiende un conocido kiosco de calles Mitre y Entre Ríos.

Postal del único kiosco del centro que vende cigarrillos.

“Yo salgo temprano a buscar, mis hijos se enojan por lo que estoy pagando pero esto es un vicio y trato de cuidar lo que voy consumiendo”, sostuvo un fumador que prefirió reservar su identidad. El mismo mostró su caja de cigarrillos con marcas de diferente tipo que fue comprando a lo largo del día. Y agregó que "es parte de la rutina salir a intentar conseguir puchos y entre los conocidos nos pasamos el dato de donde se vende, pero la gente en general está muy alterada, yo me incluyo en esto".

Este fumado guardó en la misma caja los cigarrillos sueltos que va comprando en su recorrida.

De todos los kioscos que hay en el microcentro, solo un establecimiento tenía stock del producto tan buscado. El mismo se encuentra frente a Tribunales y es fácil de encontrarlo por las grandes filas que se arman. “Aquí te vendían un paquete a 700 pesos ayer y hoy te venden 5 cigarrillos como máximo que te salen 30 pesos cada uno”, afirmó uno de los compradores que estaba en la fila. En la misma cada tanto se acercaban personas a preguntar si había stock, pero varios fumadores se ofuscaban y se decían entre ellos que hagan la fila y no se colaran.

Las filas que se arman para poder comprar.

Incluso había personas que no querían hacer la fila y les pedían a los que estaban próximos a ser atendidos que también le compraran a ellos. Pero con este tipo de situaciones se generó una discusión entre los fumadores estaban en la cola y las personas que no querían hacer la fila con la excusa de que “es solo un pucho lo que quiero comprar”, en palabras de uno los hombres que se tuvo que marchar sin poder comprar.

En el siguiente video uno de los kiosqueros consultados contó cómo es la venta de cigarrillos en medio de la escasez. El mismo afirmó que “es una enfermedad, la gente se pelea por comprarlos, yo hasta ayer tenía cigarrillos pero me los volaron, por eso tuve que vender 2 cigarrillos como máximo para que más o menos alcance para todos”, sostuvo Norman del kiosco ubicado en avenida Rioja a metros de Laprida.