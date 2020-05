Si tenés árboles frutales, mirá cómo podes ayudar a un merendero sanjuanino

View this post on Instagram

ud83cudf4a Esta es la estaciu00f3n de los cu00edtricos ud83cudf4b Te invitamos a donar las frutas maduras de tus u00e1rboles o verduleru00eda y colaborar con esta campau00f1a de alimentaciu00f3n saludable en nuestro merendero. De paso ud83dudc1dtevitamos la propagaciu00f3n de la mosca de los frutos, cosechando a tiempo ud83dude9btpromovemos el consumo de productos de cercanu00eda, evitando costos y efectos contaminantes de los traslados ud83eudde1tfomentamos el espu00edritu solidario de nuestro pueblo Y lo mu00e1s importante, contribuimos a la sana alimentaciu00f3n de las familias del merendero ud83dudc68u200dud83dudc69u200dud83dudc67u200dud83dudc66 En tiempos de COVID-19 y otras enfermedades respiratorias es indispensable reforzar nuestras defensas con vitamina C u2600ufe0f Para donar, comunicate al 264 673 2244 o llevu00e1 las frutas a la casa de Angu00e9lica Molina: Pasaje Wilkinson Mna C Casa 44, Bu00b0 Wilkinson. Rivadavia.