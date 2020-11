Cuál es la falta que más cometen los locales gastronómicos y el enojo más común de los clientes

Bares, restaurantes y cafés están habilitados para funcionar en San Juan. El horario límite para bajar las persianas es la 1 AM. Esto implica dejar de atender nuevos clientes a las 00.30. Durante el invierno esta medida que apunta a bajar la circulación de personas es más simple de cumplir porque la gente tiende a salir más temprano pero en el verano se complica y esta es la causa más común por la que se aplican multas a los propietarios de comercios del sector gastronómico. Así lo informaron fuentes de la Secretaría de Seguridad.

El 30 de octubre se anunció que más patrulleros comenzarían a controlar el movimiento en San Juan. El objetivo: disminuir al máximo posible la circulación de gente, poniendo el foco en informar qué no está permitido. En conjunto con los móviles policiales comunales, la Policía de San Juan fiscaliza que los bares y restaurantes cumplan los horarios límites permitidos. Estas primeras semanas, los uniformados apuntaban a informarles a los encargados para que sepan que no se permite que continúen con las persianas arriba después de la 1 AM. Ahora, la decisión será multar a quienes incumplan y las sanciones económicas no serán bajas.

Así como los negocios incumplen con la normativa, también muchas veces los clientes son los que arman escándalos. El enojo más común de los clientes en tiempos de pandemia es que no pueden armar mesas de 10, 15 o hasta 20 amigos, como estaban acostumbrados antes del coronavirus. Lo otro que genera fastidio es registrar los datos en planillas.

A lo que sí responden los clientes y cada vez mejor, es la toma de temperatura y la colocación de alcohol en gel. Ahora es algo que los sanjuaninos piden cuando van a un comercio, sea del tipo que sea.

Tal como se informó anteriormente, a los patrullajes policiales se le suman las visitas que encabezan las brigadas municipales de la municipalidad de la Capital. El personal municipal les explica a los propietarios qué exigen los protocolos sanitarios vigentes, porque muchas veces surgen dudas debido a la gran cantidad de información que hay sobre el tema.