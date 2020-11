Salud Pública ya usa una nueva estrategia contra el coronavirus en San Juan

San Juan cuenta con 36 barrios populares, en diferentes departamentos, sobre todo cerca del éjido capitalino, que se corresponden con el "mapa de calor de coronavirus" provincial. En ellos se concentrará la estrategia nueva de Salud Pública contra el coronavirus, según se informó este lunes en la conferencia de prensa encabezada por el subsecretario de Medicina Preventiva, Matías Espejo.

Primero la estrategia se dio por rastrillajes de zonas con casos positivos y se establecieron mapas de calor epidemiológico, que definió la nueva modalidad de abordaje. Se considera Barrio Popular a los barrios vulnerables en los que viven al menos 8 familias agrupadas o contiguas, donde más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad del suelo ni acceso regular a dos, o más, de los servicios básicos (red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor, por ejemplo).

En estos barrios se evaluó la proximidad con las zonas calientes de coronavirus, y habiendo desarrollado un mapa de vulnerabilidades, se armaron los primeros operativos en tres barrios populares sanjuaninos, ubicados en Chimbas. El índice de positividad en estos primeros tres operativos es muy bajo, dijo el funcionario.

Estos abordajes, de caracter preventivo, consideran que la vulnerabilidad estructural y no estructural no organizacional de esta población es mayor a otras, pensando en que la pandemia ha tenido una evolución similar en todos lados. En estos barrios no se han registrado aun ningún brote ni casos; el objetivo de este operativo es abordarlos con un perfil absolutamente preventivo pensando en el ciudadano en el centro de una política pública, pensando en el ciudadano como un sujeto de derecho, sobre todo en la salud y pensando en la igualdad y en la accesibilidad, dijo oportunamente el funcionario.

El 3,9% de los casos activos está internado

En San Juan según los datos del domingo por la tarde registra 391 nuevos casos ascendiendo a 5.751 el total de positivos, de los cuales hay 4297 con proceso activo y 104 fallecidos. "Tras 10 días no se anunciaron fallecimientos ayer", destacó Espejo. Hay 171 personas con COVID-19 internadas lo que representa el 3,9% del total de personas con coronavirus activo en San Juan. De ellas, 35 pacientes están con respirador. Por otro lado, hay 744 casos sospechosos

Por otro lado, el funcionario dio cuenta de que nuevamente llegará a San Juan una delegación desde el Ministerio de Salud Pública nacional, para coordinar diagnósticos y acciones con la Provincia.