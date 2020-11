La muerte de un sanjuanino por coronavirus que dividió las aguas en los taxistas

El pasado domingo se conoció la triste noticia del deceso de José Núñez, un taxista sanjuanino de 58 años que dio positivo de coronavirus y que luego de una larga lucha por sobrevivir al virus, terminó falleciendo sumando el tercer trabajador en ese rubro.

El hecho causó conmoción en las redes sociales y entre un grupo de taxistas se generó una discusión porque aseguran que existen otras intenciones detrás de los anuncios de ese deceso.

Según afirmó Pablo Vallecillo, vicepresidente de la Asociación de Taxistas de Paraderos, "nos duele el deceso de José y acompañamos a la familia en este profundo dolor, pero por otro lado hay que entender que el señor Walter Ferrari del Sindicato de Taxis ha utilizado esto para perjudicarnos, porque estuvo afirmando que el señor que falleció trabajaba en los paraderos donde nosotros nos desempeñamos y esto nos trajo problemas con muchos clientes que ahora no se quieren subir a los taxis", sostuvo.

Y agregó que "Ferrari dice que el taxista fallecido estaba en el paradero 29 y es mentira. Es lamentable que use la muerte de un pobre hombre para andar perjudicando a otras familias. El ha usado este deceso para perjudicarnos y ha sembrado un rumor de que estamos contagiados y nos está afectando en el trabajo", dijo ofuscado.

En cuantos a los motivos que aparentemente llevaron a este accionar, Vallecillo no dio detalles concretos. Y dijo que "Ferrari es un impresentable que dice estar a cargo de ciertas personas y los que están a cargo de él representan la parte ilegal. Siempre nos complica con ciertas declaraciones que tiene y siempre está atento a hacer daño, no sé cuál es el motivo", finalizó.

Del otro lado de la vereda Walter Ferrari, del Sindicato de Trabajadores de Taxis, no tardó en responder y dijo que "no pienso entrar en el juego de una persona con mala educación como lo es este sujeto. El se enoja porque no quiere que se diga que hay taxistas contagiados, y nosotros solo queremos hacer que se sepa la verdad", afirmó. Y agregó que "yo no quiero perjudicar a nadie, todo lo contrario. Hay uno de las taxistas de paraderos que está contagiado y ahora está aislado. El no quiere decir lo que pasa y yo no me voy a prestar a la discusión con alguien que esta del lado de las empresas", finalizó resumiendo que de momento hay 35 taxistas que están aislados con coronavirus y en total se produjeron 3 decesos.