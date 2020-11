Fue mozo en Freud por 28 años, lo echaron, desalojaron y vendió hasta barbijos para sobrevivir

A las 00, del 20 de marzo, luego de que Alberto Fernández decretase el aislamiento social obligatorio, Daniel Vera estaba en Café Freud, como casi todos los días de sus últimos 28 años. Vio la cadena nacional en el televisor de la pecera, igual de sorprendido y confundido que los comensales. No se lo imaginó, ni siquiera tuvo idea del periplo que atravesaría después. La vida dio un vuelco y ahora vive en una suerte de conventillo de mala muerte en Rawson. Perdió su trabajo, su casa, sus changas. Quedó la familia, la responsabilidad, el infortunio.

Daniel Vera empezó de adolescente a trabajar en el sector gastronómico. La familia tenía lo justo para sobrevivir y todos tenían que salir a buscar el mango. Así se mantuvo hasta que cumplió los 60 años. Nunca varió. Del total, 28 años estuvo como mozo en el difunto Café Freud. El lugar de su vida, donde tomó el último buen café.

El decreto presidencial generó que la empresa cerrara. “Los dueños son gente grande y decidieron no seguir con el negocio”, dijo Vera a Tiempo de San Juan. Ese fue el inicio de lo peor. Pasaron los meses, el suelo no estaba, los gastos no cesaban y las deudas se acumulaban. Como ya no tenía trabajo se decidió a buscar changas en lo que sabe: hacer de comer. Fueron los mismos dueños del café quienes lo contrataron para que los fines de semana cocinara para ellos. Tampoco prosperó. Uno de los hombres contrajo coronavirus y los almuerzos se suspendieron.

Fue entonces, justo después de perder el conchabo, que doblaba la esquina para llegar a su casa en Capital que vio valijas y ropa en la vereda: sus valijas y ropa. La propietaria lo desalojó luego de siete meses sin pagar el alquiler, pese al decreto nacional que lo prohíbe. Quedó en la calle, con su mujer y los hijos de ella, dos adolescentes de 14 y 16 años. Hombre de servicio, Vera también es un hombre de contactos, que a veces funcionan o no. Esa vez alguien levantó el teléfono y le ofreció el arriendo de la habitación de una casa en Rawson. “Es imposible vivir ahí, pero me hicieron una gauchada y me quedé ahí”, comentó Vera, y agregó: “Ando buscando un alquiler, pero que me deje algo de resto para poder comer”.

Daniel tuvo que aprovechar la pandemia y vender barbijos “para poder comer”. Hace un mes consiguió el puesto de guardia de vigilancia en un barrio cerrado de Rivadavia. Está agradecido, aunque los magros 15.000 pesos no le permiten vivir dignamente. Además, su esposa –el tercer matrimonio de su vida- no consigue trabajo.

El panorama no es bueno. Pese a eso, Daniel Vera sigue haciendo lo único que sabe: cocinar. Con 60 años emprendió un mínimo negocio de catering. Vende pierna de cerdo, empanadas, pan y aderezos en combo. No tiene resentimiento, está orgulloso de los lugares por donde pasó y las personas que le abrieron la puerta. Enfatizó a cada momento “el último café de Freud, que salió en las radios y diarios, ahí salgo con el dueño y mis compañeros”.