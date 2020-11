Hasta siempre Mario: las anécdotas y los recuerdos de los periodistas sanjuaninos 

Enrique Merenda

" De Mario tengo recuerdos de mi niñez. Él vivía en el mismo barrio que yo, en el barrio Del Carmen, y yo era amigo de su hijo Mariano. Siempre tengo la imagen de cuando llegaba de la radio y se paraba en la puerta de su casa. Siempre vestía traje con chaleco y se ponía los dedos pulgares en la axila del chaleco. Esa imagen me quedó grabada. Siempre de buen ánimo, siempre nos saludaba y nos preguntaba cómo andábamos. Me crié escuchándolo y son cosas que quedan grabadas. Recuerdo las caravanas que hacía con Rony Vargas para los carnavales. Es mucho lo que se me viene a la mente y es difícil expresarlo. El que hace radio se crió escuchándolo y es muy difícil que no se te haga un nudo en la garganta al hablar de él"

Roberto Di Luciano

"Me ha puesto bastante triste la noticia. En mi auto siempre tengo Cadena 3 por Mario. Él me recuerda mi niñez, mi época de la escuela primaria y a mi mamá en la cocina escuchando la radio. Tuve la oportunidad de decirle todo esto personalmente hace algunos años en una reunión que tuvimos en su oficina. La reunión era de 19:30 a 20 pero terminó extendiéndose hasta las 22 y el 80% de la charla fue contarle de mi admiración por él, lo que significaba personalmente estar sentado en su oficina con él. Yo le decía que me disculpara por lo cholulo y por hacerle preguntas que tenían que ver con su vida personal y cotidiana. Ese día, muy amablemente, me invitó a que al día siguiente fuera a la radio y estuve todo el programa con él, desde las 8 hasta las 14. Cuando me iba a ir me dijo que ya que habíamos pasado todo el día juntos me quedara a almorzar y así fue, pidió comida y almorzamos en la radio. Un año después, cuando arranqué un programa en Radio Nacional que iba para todo el país vino Leo, que trabajaba conmigo, y me dijo que tenía un llamado. Era Mario, me llamaba decirme que se había enterado y me quería felicitar por haber logrado hacer ese proyecto y estar en la radio para todo el país. Lo recuerdo con una sonrisa y ahora voy a cambiar de radio en el auto porque él ya no va a estar. Un abrazo y un beso al cielo".

Marcela Podda

"De Mario recuerdo, como todos los de mi generación, su inolvidable Pereyra Show en el aire de Radio Colón, cuando yo era adolescente, con su jingle arriba ese espíritu de juventud, este es el nuevo Pereyra Show. Ese es un recuerdo imborrable para todos los de aquella época. Cuando se fueron con Rony yo estaba en la escuela, así que nunca tuve la oportunidad de compartir espacios laborales con ellos. A Rony me lo crucé en festivales y después ha venido a San Juan en varias oportunidades, pero Mario no. Si vino el año pasado - que debe haber sido la última vez que vino a la provincia - a recibir un premio Mercurio a la popularidad y compartí esa gala con él. Después de recibir el premio fue muy amoroso y nos llamó para hablarnos de nuestra tarea como locutores. Me habló de lo que yo hacía y conocía mi trabajo, eso me llamó la atención. Era un hombre que estaba en todo, sabía todo lo de la radio y uno nunca va a pensar que un número uno iba a conocer lo que uno hacía acá en San Juan. Bueno él lo sabía o por lo menos se había ocupado en saberlo para esa noche. Eso lo agradezco mucho, me dio mucho orgullo escucharlo decir lo que me dijo y me dio pauta de su generosidad, porque no tenía obligación de hacerlo. Esa noche se lo veía muy contento y nos contó que era la primera vez que San Juan le entregaba un premio. Estaba con su saco blanco impecable y con su personalidad avasallante que en el momento en el que entró al salón todo el mundo se dio vuelta a verlo. Fue una noche feliz para él, así nos dijo y se notaba. Fue mi único contacto personal con él y me llevé un regalo hermoso porque tuvo palabras hermosas hacia mí, así que con ese recuerdo me quedo"

Ricardo olivera

" Lo recuerdo entrando a Radio Colón antes de las 8 horas. Siempre con traje, corbata y en invierno con sombrero de ala corta. Siempre elegante, gentil y educado, respetuoso de los colegas más jóvenes. Un ejemplo en todo sentido, profesional, contracción al trabajo, exigente, saludable, creativo. Charlamos hace algunos años aquí en San Juan, fue en un velorio de uno de los antiguos compañeros de deportes, se interesó por mí actualidad y mi familia. Lo recordaremos siempre como un gran líder de lo que él llamaba “el oficio”

Sergio Marcelo Eiben

"Hablar de Mario es hablar de la radio. Tuve el gusto de conocerlo y de trabajar con él en Radio Colón en el año 1981 cuando yo entré como accionista y me encontré con un tipo espectacular, creativo y esa creatividad fue la que lo llevó a Córdoba y transformó la radio en la República Argentina. Hablar de Mario Pereyra es hablar de una persona que muchas veces metió la mano en el bolsillo sin que nadie se enterara para solucionar problemas sociales de otras personas. En los últimos años se definió políticamente no sólo porque le gustaba ser el conductor exitoso de la mañana de Cadena 3 sino que comenzó a incursionar con sus opiniones políticas. Obviamente esto le trajo amigos y enemigos pero hasta sus enemigos lo respetaban. Desde el punto de vista de la radio nunca se va a poder olvidar, como tampoco se va a poder olvidar a Rony Vargas porque fueron los creadores de la radio realmente federal, la radio que se ocupaba tanto de los temas grandes como de los temas chicos, de todas las provincias. Cadena 3 es y seguirá siendo Mario Pereyra y Rony Vargas porque la hicieron crecer, la hicieron exitosa y no me cabe duda de que va a seguir siendo exitosa. Acá en San Juan hablar de Cadena 3, de Rony y de Mario que se nos ha ido era hablar de los muchachos, y los muchachos eran motivo de orgullo por su gran éxito que habían conseguido en Córdoba con una creencia de que la radio es el medio de comunicación que nunca va a desaparecer porque es el único que te permite hacer cosas mientras vos escuchás. Que en paz descanses Mario. y quisiera decir una oración fúnebre en hebreo que en sí mismo determina lo que es la vida en la vida y en la vida después de la vida: IHEI ZIHRONAM BARUJ SEA TU MEMORIA BENDITA Y QUE DESCANSE EN LA COPA DE LOS JUSTOS ETERNAMENTE ABRAZADO AL AMOR DE D-OS"

Mariano Bataller

"A Mario lo traté personalmente cuando el año pasado junto a Rony Vargas, mi viejo los entrevistó para un programa especial de La Ventana en reconocimiento a sus trayectorias y que casualmente se repitió ayer en el programa que emite la Fundación Bataller por Telesol. Ahí anunció Mario que dejaba la radio, pero cuando uno lo escuchaba hablar de sus anécdotas y de los planes a futuro sabía que no lo iba a hacer. Era un trabajador incansable y apasionado por lo que hacía y que sabía interpretar lo que la gente quería. Junto a Rony crearon un modelo de radio en San Juan y lo nacionalizaron transformándolo en un éxito a nivel país. Sin lugar a dudas fue el número 1 en la historia de nuestra provincia y del interior del país"

Luis Castro

"Los escuchaban mis viejos mucho cuando yo era chico. Era como una tradición que mi viejo lo escuchara. Ya de grande cuando empecé a laburar de esto comencé a conocer más su trabajo. En una época lo escuchaba mucho porque me parecía, y me parece, muy interesante el modelo que ellos instalaron con la federalización de la radio, que más que nada yo lo veo como darle identidad al periodismo y al laburo que se hace en los medios en el interior. Estamos acostumbrados a que sólo las cosas buenas se hacen en Buenos Aires y que lo demás no sirve para nada. Y en realidad lo que ellos demostraron, Mario y Rony, es que en el interior se podían hacer cosas y muy buenas y eso para mí es súper respetable. No creo que haya alguien en el país que haga lo que ellos hicieron y con el nivel de profesionalismo que laburaban. Era un profesionalismo que contagiaban y eso es difícil de ver aún hoy en los medios. Ellos siguen una escuela que es de muchos años atrás pero que se adaptó de una manera impresionante y eso no mucha gente en los medios lo pudo hacer. Tengamos en cuenta que se formaron hace muchos años y tener vigencia hoy, no lo ha logrado nadie. Ellos pudieron gracias a su inteligencia y profesionalidad. Para mí es un tipo tremendamente admirable y su muerte es una pérdida tremenda. Todos los que trabajamos en los medios en San Juan de alguna u otra forma a esto lo sentimos y mucho"