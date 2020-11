El día que Mario Pereyra regresó a San Juan convertido en una leyenda

Mario Pereyra ya era una leyenda de la radio cuando regresó a San Juan como invitado para conducir un programa especial de Radio Colón que en aquella ocasión cumplía 65 años. Fue un 5 de septiembre de 1995 que el sanjuanino adoptado por Córdoba y el país llegó para encargase de una emisión particular junto a Fabiana Gómez, una locutora local que fue elegida por el mismísimo Pereyra que revolucionó los estudios de la emisora ese día por los preparativos previos.

Se vivían otros tiempos con la tecnología y hacer radio era una tarea mucho más intensa que en la actualidad. En la misma foto donde sale el conductor radial de Cadena 3, junto a su coequiper Fabiana Gómez y otras figuras de la política, hay un sin fin de discos de vinilo, diarios que casi no se usan en formato papel, aparatosos teléfonos y una estética totalmente distinta a lo que se ve en la actualidad. Hoy en día los estudios radiales están atravesados por el tiempo de las redes sociales, el streaming, los teléfonos con diversas funciones que se asemejan a una computadora y las pantallas que en ese entonces no se conocía y ofrecen información del mundo actualizada segundo a segundo. En aquellos años todo esto era impensado. Por citar solo un ejemplo, la información del país y el mundo llegaba de Buenos Aires por un royo de teletipo que pertenecía a la agencia Telam y no de un servidor de internet como funciona hoy en día. Tampoco habían móviles que salían en vivo desde la calle porque no había celulares, los periodistas que salían a la calle tenían que regresar a la emisora para informar lo que habían recabado. También había un piano para tocar los jingles o acompañar con música si venía alguien o para recrear algún radioteatro. Que hoy en día casi no se hacen.

"Cuando LV1 cumplió 65 años llamaron a Mario Pereyra y él me eligió a mi para que lo acompañe porque le gustó mi voz. Imaginate como me puse", comenzó contando Fabiana Gómez a este diario. Y agregó que "yo estaba muy nerviosa porque me decían que él era muy exigente con él y con la gente que trabaja a su lado. Que tenía un carácter muy fuerte y un tono de hablar muy particular, por eso me preparaban por si me salía con alguna contestación que no me gustaba", contó.

Pero una vez en que el sanjuanino adoptado por Córdoba entró en el estudio "se pudo ver la humildad que solo tienen los grandes. La verdad es que me sorprendió, porque entró con los brazos llenos de longplays (discos de vinilo), también trajo su tanda, su música y me preguntaba por todo. Me decía `le parece bien esto señora, le parece bien lo otro`, en referencia a todo lo que pasaba en la programación", contó Fabiana que en ese entonces ya no trabajaba para Colón.

En la misma foto que subió la comunicadora sanjuanina se pueden ver varias figuras influyentes de San Juan que estaban ese día que llegó Mario Pereyra. Tal es el caso de José Luis Gioja que en ese momento era diputado, Daniel Coll que era intendente de la Capital y ya falleció, María García Nieto (madre de la ministra de la corte y el defensor del pueblo), que en ese momento era la ministra de Educación y Jorge Barassi que era uno de los dueños de Radio Colón junto a su hija y su nieta.

En referencia a lo que significó Pereyra en la vida de los comunicadores sanjuaninos, Fabiana dijo que "él era un grande porque marcó un rumbo y dejó un legado. Cuando yo ingresé a los medios ya estaba marcado ese camino y no todos los conductores podían, ni pueden mantener un ritmo radial desde las 6 de la mañana hasta las 14 horas. Esa profesionalidad no la he advertido en muchos conductores como lo era Mario. Y en segundo lugar, pienso que él era un grande porque formó una escuela de comunicadores, le dio trabajo a mucha gente y les enseñó como hacer radio", dijo elogiando al conductor que falleció este domingo de coronavirus.

"La verdad es que me sorprendió esa noticia, no sabía que estaba tan mal. Había estado dos días con respirador y la esposa creo que también está internada. Es muy triste escuchar este tipo de noticias, con un virus que se está llevando a todos nuestros seres queridos", afirmó Gómez en referencia a la muerte del conductor y director artístico de Cadena 3.

"Siempre es importante que nosotros los comunicadores dejemos un legado y creo que Mario lo dejó a la perfección", finalizó la conductora a este medio.

Biografía de Mario Pereyra

Mario Pereyra nació el 20 de julio de 1943 y fue galardonado con un Premio Konex en 2017, uno de los galardones más preciados en el mundo del periodismo. Cursó el bachillerato en el Colegio Don Bosco de San Juan, su ciudad natal e inmediatamente empezó su trabajo en radio.

Ingresó a Radio Colón y luego se dieron actuaciones sucesivas en Radio Sarmiento (San Juan), Radio de Cuyo (Mendoza), migrando en 1983 a la Ciudad de Córdoba para producir un fenómeno de liderazgo de audiencia radial en el prime time que mantiene hasta hoy.

Hombre polémico, fiel a sus verdades, defensor de la República y de los valores democráticos, en 1990 se integra como accionista de Radiodifusora del Centro S.A. y asume la Dirección Artística y el rol de impulsor del proyecto que, a partir de LV3 Radio Córdoba, evoluciona a la conformación de la Cadena 3 Argentina.

Esta singular red de emisoras, que cubre e integra a los argentinos en todo el territorio del país, se constituyó en el primer medio de cobertura nacional generado y conducido desde el interior.