El duro testimonio de la sanjuanina embarazada que durmió con su hijito en las calles de Bolivia

"Tenía miedo, por un lado quería venirme y lo más urgente posible porque yo crío a mi hijo sola", comentó Fernanda Parta Arias, la sanjuanina que fue abandonada en Bolivia y que tuvo que vivir en la calle. Con un poco más de un mes en la provincia, comentó su experiencia a Canal 13 San Juan y pidió colaboración para volver a empezar.

'Mi pareja me dejó en la calle, estuve como dos meses sufriéndola, pasando frio y hambre. No tuve ningún problema de salud y de él no supe nada, se lo tragó la tierra, bastante mala decisión acompañarlo", dijo la sanjuanina que regresó el pasado 23 de agosto mediante un operativo del Ministerio de Gobierno.

Parta fue noticia nacional luego de que se virilizara el video que filmó una vecina que le brindó contención. "Patricia se llamaba, gracias a ella comíamos prácticamente, en la mañana traía desayuno, en la noche la cena, el almuerzo, gracias a personas como ella podíamos comer todos', dijo, y agregó que no fue la única que la ayudó.

"Crees que a vos nomas te puede pasar, en Bolivia mucha gente vive en la calle, nunca tuve problemas ni se quisieron propasar conmigo porque la gente apoya a la gente de la calle. Tuve mucha ayuda recibida de personas que viven en la calle. Tenés un pan en el bolsillo y crees que tenés el mundo, pero nunca te vas a imaginar que la persona que menos tenga te ayuda", dijo reflexiva.

Parta ya se encuentra asentada en San Juan, junto a su familia. Sin embargo, la vuelta no fue fácil. "Allá me dijeron vamos y me fui. Me fue a buscar la Policía, un hombre de Cancillería de acá, gracias a él una familia me hospedó en su casa. Me hicieron la prueba de Covid-19. Volamos y gracias a Dios no tuvimos contagios ni nos enfermamos", dijo.

Hoy, para volver a empezar, Parta pidió colaboración para dejar la difícil situación que le toca atravesar ya junto a su familia. "Cocinamos en fuego y la verdad ni sillas tenemos. Necesitamos ayuda con lo que puedan", señaló. Para hacerle llegar cualquier tipo de colaboración, se pueden comunicar al 2645011201 (Fernanda).