La lucha de Rómulo Cámpora contra el coronavirus

El padre Rómulo Cámpora sigue en la lucha contra el coronavirus. Ya lleva 10 aislado en su vivienda y, según contó a este medio, afortunadamente los malestares van desapareciendo con el correr de los días.

"Gracias a Dios vamos saliendo. Me siento bien, dentro de todo. Estoy asilado, en oración y aprovechando para rezar por toda la comunidad de San Juan y todos los enfermos de coronavirus. También por todos los médicos y todas las personas que están trabajando en el área salud y seguridad, para que Dios les de fortaleza y aliento, y puedan estar fuertes en esta prueba que estamos teniendo", comentó el sacerdote, instalado en el departamento Iglesia.

El eclesiástico confirmó que contrajo coronavirus el pasado lunes 19 de octubre, mientras llevaba adelante su tarea pastoral en la localidad del Norte sanjuanino. En ese entonces contó que era asintomático y pidió a los fieles que recen por su salud.

Ahora, tras más de una semana, contó que está transitando los últimos días de la infección. "Me quedan unos días más, veremos. Hay que tener paciencia. Hoy doy gracias a Dios que día a día me voy sintiendo un poco mejor. Aun no puedo estar físicamente con el pueblo iglesiano, pero mi corazón está con ellos. Celebro la misa en mi casa y hago votos al señor y ala Virgen para poder pronto superar esta pandemia y estas dificultades que se nos han presentado. Pero con fe y esperanza vamos a superar", comentó.