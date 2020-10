La reconversión de los alojamientos y las medidas de seguridad para recibir el turismo interno en San Juan

Este fin de semana vuelve el turismo interno en Calingasta, no sin antes definir una serie de estrictos protocolos que deberán respetar tanto turistas como los trabajadores turísticos. Tiempo de San Juan hizo un relevamiento para conocer cómo se están preparando los alojamientos turísticos en éste y otros destinos para recibir a los turistas. Servicios de hotel, hostería y cabañas se comprometieron a cumplir con los protocolos establecidos por Nación y la provincia y algunos hasta toman medidas propias.

El alcohol en gel y elementos sanitizantes estarán disponibles en las instalaciones de todos los complejos. En el Apart Hotel CyC de Valle Fértil, una vez habiliten el turismo, colocarán alcohol en gel incluso en los baños de las habitaciones, las cuales contarán todas con un kit de limpieza, no habrá servicio de mucama. En este hotel lo primordial será que el contacto entre empleado y turista sea mínimo y el desayuno se dará “ensobrado”, no tendrán en funcionamiento su cocina. Por otro lado en la Ecoposada de Calingasta y en el Hotel Rural Luna del Valle, de Valle Fértil, adelantan que servirán desayuno pero sólo en las habitaciones o en sus espacios al aire libre.

La Ecoposada también aseguró que respecto a los medios de pago, sólo se manejarán por medios de pago no físicos (Depósito, tarjeta, MercadoPago) para evitar el contacto.

Respecto a la capacidad del 50% que establecen los protocolos sanitarios, desde el Hotel Rural Luna del Valle, aseguran que no será un problema. “El tema de la capacidad no va a haber problema porque no hay tantas consultas, la gente busca cabañas.”, dijeron. En cuanto a las cabañas que también tienen, están muy separadas entre ellas, por lo que desinfectar la llave y la cabaña antes y después del ingreso del turista sería suficiente.

Los hosteles o hosterías son otro tema ya que son lugares en los que se comparte mucho el espacio. Esto será encarado de distintas formas por los establecimientos, el Hostel Barreal de Calingasta trabajará directamente con grupos familiares para que el movimiento dentro sea más íntimo, mientras que en el Hostel Don Lisandro, también de Calingasta, lo solucionarían no permitiendo el uso de la cocina e incluyendo un servicio gastronómico con un cocinero y con precios especiales para los hospedados.

Ya que trabajarán con grupos más íntimos en el Hostel Barreal estará permitido comer tanto afuera como adentro, mientras que en el Hostel Don Lisandro se manejarán con horarios. “A las 8 come una habitación, a las 9 otra, y así. De esa forma no hay contacto entre los hospedados.”, informaron a este medio.

En cuanto a la capacidad, cumpliendo los protocolos permitirán sólo el 50% de su capacidad y en el Don Lisandro decidieron también trabajar con el 50% de las habitaciones, así habrá una distancia de 4 metros entre puerta y puerta. Además se ocuparán sólo las habitaciones que cuenten con baño privado.