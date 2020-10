Dónde sí y dónde no podrán hacer turismo los sanjuaninos este finde

Desde este finde de semana quedó habilitado el turismo interno en todo San Juan y cada intendente es el encargado de definir si es apto o no recibir turistas de acuerdo a la situación sanitaria de cada departamento. Además de la eventual apertura, el tema central es cuántas plazas hoteleras quedaran establecidas con la nueva disposición que exige una capacidad reducida al 50% de turistas en cada establecimiento según dispuso el Ministerio de Turismo el pasado miércoles.

La realidad es distinta en cada departamento y quedó modificada de la siguiente manera según afirmaron funcionarios de cada departamento. En el caso de Valle Fértil, la secretaria de Turismo de dicha comuna, Deolinda Quinteros, afirmó que "en el Valle tenemos una capacidad de 750 plazas habilitadas que que se verán reducidas a 450 por las nuevas disposiciones y porque hay varios prestadores turísticos que no van adherirse por dos motivos: en primer lugar por la situación económica y además por temor, ya que la mayoría de los prestadores tienen familiares en situación de riesgo y no quieren tener complicaciones", sostuvo la funcionaria a este diario. Y agregó que "este finde semana no vamos a recibir turistas. Lo haremos a partir del 6 de noviembre cuando todos se sientan más confiados y entiendan bien como funcionan las nuevas disposiciones".

En el caso de Calingasta, ya el jefe comunal, Jorge Castañeda, dijo que si se encuentran en condiciones de recibir a los turistas para este fin de semana. Al respecto este jueves se organizó una charla conjunta entre autoridades sanitarias, policiales y turísticas para informar a los prestadores cómo será la modalidad de reapertura de uno de los sectores más golpeados por la pandemia. En cuanto a la capacidad hotelera, el director de Turismo del departamento, Ever Tapia, dijo que "Calingasta tiene 1200 camas y solo se darán 600 permisos, tengamos en cuenta que cada prestador turístico dará un baucher a los que hagan reservas que serán necesarios para que los sanjuaninos que vengan puedan sacar el posterior permiso para circular", afirmó en el diario El Sol de Calingasta. Y agregó que "esa capacidad está fiscalizada por el Ministerio de Turismo de San Juan, en el caso de llegar a 600 no se sacan más permisos", dijo. Así mismo quienes viajen a este departamento tienen que saber que el horario de ingreso es de 8 de la mañana a 20 horas. Y que en el caso de no poder ingresar en ese horario, el turista deberá esperar en la ruta hasta el otro día que se habiliten los ingresos.

En Jáchal no se sumaran de momento a la apertura del turismo interno por los últimos casos de COVID-19 confirmados. Pero en el momento que lo hagan, cabe decir que el departamento norteño tiene un poco más de 1500 plazas hoteleras, que se verán reducidas a 750 camas por las las nuevas disposiciones.

En Ullum, que es uno de los destinos más elegidos por los sanjuaninos, si se sumarán a la apertura turística según afirmó el intendente de la comuna Leopoldo Soler, pero no precisaron sobre la cantidad de camas que habrá en ese departamento.

En Zonda, todavía están definiendo cómo será la vuelta al turismo interno que de momento está siendo analizado por las autoridades comunales. En Caucete quieren habilitar el paraje de la Difunta Correa, pero de momento no dieron demasiados detalles de cómo será la vuelta de uno de los sitios más solicitados por los fieles de Deolinda.

En Iglesia, el jefe comunal Jorge Espejo evaluó que de momento no es preciso volver con la vuelta del turismo en la comuna por la detección de algunos casos de coronavirus. Pero no descartan volver a la brevedad con medidas de control más estrictas para los que quieran ingresar,