¿Cómo funciona el apoyo escolar gratis para que estudiantes sanjuaninos terminen el secundario?

El proceso de aprendizaje de todos los niveles educativos se vio seriamente afectado debido a la pandemia y varios estudiantes sanjuaninos que están transitado el secundario tuvieron serios problemas para continuar con la realización de las guías de aprendizaje. Al respecto desde el Ministerio de Educación de la provincia se implementó una serie de estrategias para poder finalizar esta etapa sin que los alumnos (de primero a quinto en su mayoría) pierdan el año o adeuden muchas materias. Al mismo tiempo el salvataje será para aquellos que tengan materias adeudadas, estén a punto de pasar al nivel universitario y en la proximidad se implementará la misma ayuda a los alumnos del nivel primario, según afirmaron fuentes de Educación a este diario.

“Se da una promoción acompañada para aquellos estudiantes que no alcanzaron el nivel por distintos motivos debido a la situación particular en la que vivimos. Se hace un análisis y se le asigna un docente tutelar de manera gratuita para que lo ayude a cumplir los objetivos”, sostuvo Analía Vera, encargada del programa Plan de Reinserción de Alumnos en Situación de Riesgo (PRASIR) que está vigente desde el 2017 y que alcanzó mayor relevancia en tiempos de pandemia.

En un principio la asistencia tutelar se centró en Matemática, Lengua e Ingles, que es donde mayor dificultad tuvieron los estudiantes sanjuaninos. "Estas áreas ya están funcionando y desde noviembre incorporamos Biología, Tecnología, Historia, Geografía, Física, Química y Economía que también fueron solicitadas", afirmó Vera.

La propuesta no solo fue beneficiosa para los alumnos, sino que también le dio trabajo a los profesores recién recibidos y estudiantes avanzados con carreras relacionadas de las asignaturas antes señaladas. "Tenemos alrededor de 200 tutores para todo el universo de estudiantes de secundaria de la provincia, un número que será modificado de acuerdo a las necesidades que se planteen", dijo la encargada del programa que de momento está centrado en el nivel secundario, pero que a la brevedad será extensivo para el primario.

"La asignatura que más solicitaron hasta ahora es matemática con un 65% de consulta. Y como dato extra la mayor cantidad de consulta es de los chicos de 16 a 17 años", analizó sobre las dificultades más recurrentes.

Para alumnos y profesores

Los estudiantes que necesiten esta ayuda deben ingresar a la plataforma del Ministerio de Educación (Aquí el link), buscar el mapa de PRASIR y ahí se les despliega un formulario donde tienen que poner un teléfono de contacto. Además, en todos los departamentos hay números de WhatsApp y correos electrónicos para poder llegar a solicitar esta ayuda que continuará en principio hasta el 15 de febrero cuando empiecen de nuevo las mesas de examen.

Teléfonos y correos importantes.

En tanto que los profesores que se quieran incorporar como tutores deberán esperar una nueva convocatoria formal. "De momento no estamos tomando nuevos docentes, hemos recibido más de 500 CV y hemos puesto en función a 200 profesores, pero eso no quiere decir que el resto de los CV que nos presentaron los descartamos, sino que los vamos a ir llamando en función que haga falta", dijo la funcionaria de Educación.

¿Qué pasa con los alumnos que no completaron las guías?

Al respecto Vera señaló que "los chicos que no pudieron completar las guías las van a tener que finalizar sí o sí para diciembre o febrero. No es que zafan con la promoción acompañada, sino que tienen que finalizar ese proceso de aprendizaje para que se de por acreditado el paso de año", afirmó.

Vale aclarar que los criterios de evaluación no son los mismos en todos los niveles secundarios. En el caso de los estudiantes de Primero a Quinto, no existe una evaluación cualitativa. Es decir que no se va evaluar con números sino con los parámetros “logrados con autonomía” o “en proceso de recuperación”. En tanto que los estudiantes de Sexto si se los evalúa numéricamente porque tienen que pasar a otro nivel.

El dato

Las clases terminan el 18 de diciembre y arrancan el 15 de febrero.